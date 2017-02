“Le recomiendo a Pedro Sánchez que piense en un PSOE unido”

Defiende el papel del PSOE desde la oposición parlamentaria y su fórmula para frenar al PP, pero reconoce que su partido necesita modernizarse y poner en práctica nuevas fórmulas para "informar y formar a la militancia" en un momento en el que "el ruido" ocupa todas las esferas de comunicación política. José Cepeda, senador y diputado de la Asamblea de Madrid, no se inclina oficialmente por ninguno de los precandidatos, pero critica con dureza el "populismo orgánico" que intentan imponer algunos en su partido, en clara alusión a Pedro Sánchez.

"Antes de pensar en personas, hay que pensar en lo que le conviene al PSOE", insiste una y otra vez cuando se pregunta por las preferencias de este informático y experto en comunicación. Sin embargo, otros socialistas le encuadran dentro de los 'susanistas' sin ningún tipo de duda, pese a que un día fue el director de campaña de Pedro Sánchez. Fue precisamente en las anteriores primarias que celebró el PSOE en 2014, cuando Sánchez se hizo con la secretaría general del partido.

¿Acudió al multitudinario acto que realizó Pedro Sánchez este lunes en Madrid?

No, no fui. No por nada, sino porque creo que aún debe haber un espacio de debate orgánico en el que se puedan presentar los candidatos y puedan dar sus ideas y sus propuestas. Hasta que el Comité Federal no convoque las primarias, no hay candidatos. Mientras, lo que hago es observar cómo se desarrolla todo como un militante más.

¿Ya no participa con el exsecretario general del PSOE de ninguna manera?

No, la verdad es que él tomó la decisión de rodearse de un equipo y yo respeto todo lo que Pedro Sánchez haga. Lo único que le recomiendo es que piense en la importancia del PSOE para millones de personas que están sufriendo en este país y que, sea cual sea el resultado del congreso, todos los socialistas tenemos que ir unidos y hacer más fuerte al PSOE.

¿Cuál fue el motivo de la ruptura entre ustedes?

No ha habido una ruptura, sencillamente una evolución. Él quiso contar conmigo en un momento determinado y una vez que fue secretario general configuró su equipo y con él ha seguido trabajando los años subsiguientes. Yo he seguido trabajando en Madrid, ahora también en la Cámara Alta. Mi auténtica pasión no son personas, es el proyecto socialista que llevo defendiendo desde los 20 años. Además, yo sigo defendiendo un proyecto fuerte, el PSOE como gran partido socialdemócrata transformado y de gobierno, referencia indiscutible de la izquierda en España. Un proyecto federal que haga realidad los sueños de millones de personas que sufren en este país. Yo sigo pensando lo mismo que hace dos años, no he cambiado.

¿Cómo debería ser el próximo secretario general del PSOE?

Yo creo que la batalla por la secretaría general es mucho más que el intentar aspirar en términos personales a una responsabilidad. Quien sea secretario general del PSOE tiene que tener en la cabeza que es un puesto en el que se representa a todo el PSOE colectivamente. No puede ser una batalla unipersonal ni pensando en el pasado, Tiene que ser una batalla para intentar hacer grande al PSOE para colocarle en el espacio que realmente tiene: el de la socialdemocracia. Espero que tengan altura de miras y no dividan más a la militancia de lo que ya está.

Aunque no sea usted de personas, hay tres posibles candidatos a la secretaría general del PSOE. ¿Tiene alguna preferencia?

No. Me gustaría primero escuchar sus proyectos y sus ideas. Antes de pensar en personas, hay que pensar en lo que le conviene al PSOE y no estar con el espejo retrovisor mirando lo que pasó en el pasado ni con discursos con un cierto populismo orgánico sean una solución. El PSOE tiene hoy un problema. La sociedad española lo ha detectado y nuestra responsabilidad es resolverlo y proyectarlo como un nuevo proyecto político, creíble, grande, amplio y que vuelva a convertirse en el referente de la izquierda de este país. Mi apoyo estará con quien intente desarrollar y hacer grande al Partido Socialista.

¿Cree que el tiempo que se ha dado el PSOE será suficiente para cerrar heridas?

Lo espero y lo deseo. Es verdad que es mucho tiempo, pero también es el momento en el que los militantes tenemos que pensar en grande. Tenemos que encarar este congreso no como un problema sino como una posible solución. Me da mucho miedo que en este debate interno se caiga en la fácil tentación de fórmulas casi populistas.

Quien intenta vertebrar este populismo, también orgánico, está intentando engañar a la sociedad y a la militancia. Y el PSOE no puede caer en el populismo

¿A quién se refiere con las “fórmulas casi populistas”?

No lo digo por nadie en concreto, pero sí que es verdad que lamentablemente hoy la forma de comunicar yendo a los modelos populistas es la más sencilla, casi lo más fácil. Decir “quien está conmigo es un hombre sensato, de izquierdas, coherente” y “quien está contra mí es un hombre de derechas, un abyecto al socialismo…” Pero esto no es así. No hay nadie de derechas en el PSOE, todos son compañeros que buscan lo mejor para hacer grande al PSOE. Quien intenta vertebrar este populismo, también orgánico, está intentando engañar a la sociedad y a la militancia. Y el PSOE no puede caer en el populismo.

Entonces, el problema puede estar en la militancia.

No, pero creo que uno de los grandes problemas que tiene nuestro partido es que los militantes desconocen lo que hacen sus responsables orgánicos e institucionales. Creo que deberíamos impulsar herramientas de comunicación para que los militantes sepan que hacen sus representantes desde una agrupación local hasta sus eurodiputados, que es donde se están tomando las decisiones importantes realmente. El PSOE tiene que redimensionarse, actualizarse… hay que impulsar nuevas plataformas para que nuestros militantes tengan más formación y más información.

Si este es el problema desde su punto de vista, ¿cómo va a afrontar la militancia las primarias? ¿Qué información les está llegando ahora mismo?

Mucho ruido y poca reflexión. La militancia está muy motivada en tanto en cuanto ha vivido momentos de una gran tensión interna pero ahora no estamos viviendo una reacción visceral a lo que ha supuesto este trauma orgánico. Lo que ahora toca es pensar en el futuro, un congreso nos tiene que llevar a reflexionar en el modelo que queremos para dar respuesta a los problemas de nuestra sociedad. Para eso hace falta pensar, reflexionar, no solo dejarse llevar por sentimientos o respuestas sencillas de carácter populista. Lo que yo veo y palpo es poca acción y poca reflexión.

Y mientras tanto… Rajoy está en el Gobierno...

Por eso digo que con el congreso tenemos una oportunidad.

¿No hay miedo a que Rajoy apriete el botón de las elecciones?

No. Él sabrá lo que tiene que hacer, también nosotros sabemos lo que tenemos que hacer que es un buen congreso para plantar cara a la derecha lo antes posible. Yo creo que ya lo estamos haciendo a nivel institucional y la sociedad española lo está entendiendo. Hemos visto los datos del CIS donde curiosamente el PSOE está avanzando.

¿Curiosamente?

Sí, porque no tenemos un liderazgo claro, tenemos una dirección provisional y sin ese liderazgo claro el PSOE está evolucionando en intención de voto. Lo que se traslada tras todo esto es que la confianza, una vez pasada la ola del populismo, en este caso encabezado por Podemos, es verdad que la sociedad vuelve a pensar con tranquilidad y lo ve de otra manera. La gente no es tonta. Uno puede engañar a la ciudadanía durante un tiempo, pero durante todo el tiempo es misión imposible.

Una vez pase el congreso federal, vendrán los congresos regionales. ¿Cómo está Madrid?

Si espero que el federal salga bien, el de Madrid también. Hemos visto cómo en las últimas generales Podemos ha perdido fuerza aquí y el PSOE ha crecido de una forma importante en número de votos respecto a esa otra formación. Quedar en esa segunda posición cuando la habíamos perdido es un aliciente. El proyecto de los populistas, este ‘fácil-izquierdismo, cuando pierde fuelle, rápidamente sale a relucir la gente que trabajamos con la verdad para solucionar los problemas de la gente. Por eso rápidamente salen a ver el proyecto serio del PSOE, tanto en la Asamblea de Madrid, con Ángel Gabilondo, como en el Ayuntamiento, con Puri Causapié. Hay quien dice que hacemos un trabajo poco vistoso, pero es un trabajo serio. Al final la ciudadanía se da cuenta de estas cosas.

Volvamos a Madrid, ¿también habrá varios candidatos?

Si hubiera varios, les pediría lo mismo que a los posibles candidatos a nivel nacional: que no piensen en ellos mismos y en proyectos unipersonales y de pasado, sino en proyectos de unidad y de futuro. Porque además creo que especialmente en Madrid vamos a tener una gran oportunidad.

¿Usted se plantea ser uno de esos candidatos?

Yo personalmente no tengo ninguna ambición personal a liderar nada. Tengo una ambición colectiva, que pasa por centrarnos en lo importante.