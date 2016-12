Rajoy tiene claro que Ciudadanos es su "socio preferente" y que debe pactar con el PSOE

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aspira a agotar su mandato y, por tanto, que la legislatura dure cuatro años, mediante el diálogo y la búsqueda de acuerdos con todos los partidos, aunque teniendo claro que Ciudadanos es su "socio preferente" y que debe pactar con el PSOE grandes asuntos de Estado.



Rajoy ha hecho balance del año y ha expuesto sus perspectivas para el próximo en una comparecencia en el Palacio de la Moncloa tras la última reunión del Consejo de Ministros de 2016 y en la que ha estado arropado por todos los integrantes de su Gabinete excepto el titular de Economía, Luis de Guindos.



Las palabras diálogo, pacto y acuerdo se han sucedido durante la intervención del jefe del Ejecutivo para dejar patente que esa es la única forma de que la legislatura tenga recorrido, pero subrayando en todo momento que él no trabaja con otra idea que la de cumplir su mandato.



"Mi voluntad es que la legislatura dure cuatro años, y si hacemos las cosas bien será fructífera. No quiero adelantar las elecciones", ha asegurado antes de garantizar que buscará el entendimiento y pedir que, en una negociación, se ha de tener presente que todos deben ceder.



Los dos últimos meses le hacen ser optimista porque, frente a los augurios iniciales, los partidos han sido capaces de llegar a una serie de acuerdos de entre los que ha destacado los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública, así como el techo de gasto y diversas medidas urgentes en materia tributaria



Se han conseguido, a su juicio, gracias a un ejercicio de responsabilidad que confía que siga presidiendo la actuación de las diversas fuerzas políticas ante retos futuros como los presupuestos del próximo año.



Considera que no tiene por qué haber "discrepancias insalvables" en ellos y no ha querido pronosticar qué puede ocurrir si no los logra sacar adelante.



"Si no se aprueban, tendremos que dar respuesta cuando eso ocurra. Mientras tanto, el escenario que contemplamos y para eso vamos a trabajar, es que vamos a tener presupuestos en 2017", ha subrayado.



De la misma forma confía convencer a los partidos que desean derogar algunas de sus medidas de los últimos años, como la reforma laboral, de que no es bueno para los intereses generales liquidar decisiones que han dado frutos.



En sus negociaciones para las medidas que deben aprobarse de ahora en adelante cita a Ciudadanos como "socio preferente" porque es quien rubricó el acuerdo de investidura, pero tiende su mano a todos los partidos y, en especial, al PSOE porque considera que tiene que estar presente en los pactos relativos a los grandes asuntos de Estado.



A su juicio, es posible pasar del "bloqueo histórico" vivido en los diez primeros meses de este año, a una "colaboración histórica".



El presidente del Gobierno no ha entrado en cuestiones internas del PSOE y ha considerado que no tiene sentido que él haga elucubraciones sobre si sería más fácil llegar acuerdos con un PSOE liderado por Susana Díaz que con otro que tuviera como secretario general a Pedro Sánchez.



También ha evitado responder si María Dolores de Cospedal seguirá siendo la secretaria general del PP o si cree que el expresidente José María Aznar puede fundar otro partido.



"Lo primero ya lo verá y lo segundo también", se ha limitado a contestar.



Rajoy ha extendido sus deseos de acuerdo tanto a las comunidades como a los agentes sociales y cree que también se han dado pasos positivos en ese diálogo en los dos últimos meses.



En el apartado territorial ha destacado la trascendencia de la Conferencia de Presidentes que se celebrará el próximo 17 de enero y a la que ha dicho que le gustaría que acudieran tanto el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, como el lehendakari, Íñigo Urkullu.



"El Gobierno no va escatimar ni esfuerzos ni acuerdos que puedan dar satisfacción a las demandas territoriales, pero tampoco vamos a dejar de defender los valores en los que se basa nuestra convivencia, como la unidad de España, la soberanía nacional, la igualdad de todos los españoles y el respeto a la ley", ha resaltado en clara referencia al desafío independentista en Cataluña.



Son asuntos sobre los que él ha advertido de que no va a hablar, de la misma forma que ha garantizado que su Gobierno no va a autorizar ningún referéndum que ponga en cuestión esos valores.



Su oferta de diálogo a Cataluña la mantiene pese al acuerdo conocido ayer entre Junts pel Sí y la CUP, aunque con una llamada a que no se sigan dando más pasos en lo que considera "la mala dirección".



De la misma forma, ante las voces que defienden una reforma de la Constitución, se ha mostrado convencido de que esa no sería la solución para el problema de Cataluña