El candidato del PP, Mariano Rajoy, ha reprochado hoy al portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardá, que pretenda celebrar un referéndum ilegal de independencia en Cataluña y no respetar las decisiones de los tribunales: "Para usted el Estado de Derecho no existe".



"¿Vamos a la selva señor Tardá?", ha ironizado Rajoy en su réplica al portavoz de ERC en la segunda jornada del debate de investidura.



Para el presidente del Gobierno en funciones, esa consulta soberanista no se puede celebrar porque las cuestiones que afectan a España deben ser decididas por el conjunto de los españoles, y no sólo por una parte.



"Si usted nos dice que la ley le trae sin cuidado, los ciudadanos podrían pensar lo mismo", ha alertado Rajoy, que ha insistido en que la pretensión de los nacionalistas catalanes no es posible salvo que se quiera "liquidar" la soberanía nacional y la ley y se quiera regresar "a la selva".



El presidente del PP se ha preguntado qué concepto tiene ERC de la democracia y del Estado de Derecho vigente en España si su apuesta es incumplir las resoluciones de los jueces y "amenazar" con hacer oídos sordos a las sentencias del Tribunal Constitucional.



"Para usted el Estado de Derecho no existe y no hay más democracia que la que le interesa y la que le conviene", ha lamentado antes de considerar que lo que pretende ERC es privar al conjunto del pueblo español de su derecho a decidir y de hacerlo, además, por un procedimiento nada democrático.



El jefe del Ejecutivo en funciones ha recordado que en la actualidad sólo en Etiopía y en Canadá -en este caso, ha puntualizado, con muchas restricciones- se reconoce el derecho de autodeterminación, y ha insistido en que la soberanía radica en el conjunto del pueblo.



"Ninguna parte del país se puede separar si no es con el consentimiento de todos", ha reiterado antes de señalar que, después de oír a Tardá tiene que hacer "un esfuerzo de tranquilidad y calma".



Rajoy ha garantizado que mientras sea presidente del Gobierno atenderá su obligación de que se cumpla la ley, y ha espetado a Tardá que camina en dirección contraria al mundo.



"No se puede ir así por la vida. Al final -ha añadido- acaba generando demasiada fractura, tensión y división, y hace demasiado daño a ciudadanos honrados y decentes".