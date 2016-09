Rajoy reúne a sus diputados para analizar el bloqueo

El jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, presidirá hoy en el Congreso una reunión con los diputados del PP para analizar entre otros asuntos la persistencia del bloqueo político en España y de la que responsabiliza al líder del PSOE, Pedro Sánchez.



Rajoy ha citado a los parlamentarios del PP coincidiendo con la jornada en la que van a comenzar a constituirse las comisiones de la Cámara.



El jefe del Ejecutivo, según han señalado fuentes del PP, reiterará ante sus diputados la necesidad de que España cuente con urgencia con un gobierno en plenitud de funciones porque hay retos que afrontar de forma inmediata y, especialmente, algunos de carácter económico como los presupuestos del próximo año.



Rajoy mantendrá su propuesta de algún tipo de acuerdo con los socialistas porque considera que son los que tienen la llave para permitir un nuevo gobierno, pero siempre sobre la base de que es él quien debe estar al frente del ejecutivo como cabeza de lista del partido más votado en las dos últimas citas electorales.



Por ello, expondrá, tal y como hizo el pasado sábado en un acto en Pontevedra, que Sánchez es el responsable de que España siga con un gobierno en funciones y que su actitud está empezando a dañar al país.



En una semana en la que tiene previsto participar en actos de campaña de su partido tanto en Galicia (en Ourense y Pontevedra) como en el País Vasco (Bilbao) ante las elecciones del 25 de septiembre en ambas comunidades, puede trasladar a sus diputados las expectativas existentes ante esas dos citas con las urnas.



Rajoy acudirá al Congreso días antes de que previsiblemente comparezca ante la Cámara el ministro de Economía, Luis de Guindos, para informar del nombramiento de José Manuel Soria como candidato a un cargo directivo en el Banco Mundial y de la posterior renuncia del exministro de Industria.



Una comparecencia que se prevé ante la comisión de Economía y no ante el pleno del Congreso como pedían todos los grupos parlamentarios excepto el PP.



Con independencia de si Rajoy hace alusión directa en la reunión a esta comparecencia de De Guindos, sí es previsible que comente que el Gobierno mantiene su posición de que no puede ser controlado por un Parlamento del que no tiene su confianza.



Es lo que reiteró el pasado viernes la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, quien recordó que en el Tribunal Constitucional está pendiente un conflicto de atribuciones planteado en la pasada legislatura por el Congreso.



La situación de bloqueo político condiciona por tanto la labor del Parlamento, al que el Gobierno prevé enviar en breve un real decreto con una modificación del impuesto de sociedades ya anunciada por el Ejecutivo con el objetivo de que contribuya a cumplir las obligaciones con Bruselas.



Un día después de la celebración de la Diada en Cataluña, se espera que Rajoy haga también alguna alusión a las movilizaciones independentistas de la jornada de ayer para reiterar su defensa de la unidad de España y de que no permitirá que se atente contra ella ni contra la soberanía nacional y la igualdad de todos los españoles.