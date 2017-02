Rajoy repite equipo: mantiene a Cospedal y le pone a Maíllo de ayudante

Mariano Rajoy ha vuelto a imprimir su estilo en el 18 Congreso del PP. El único candidato a la presidencia del partido, que ha obtenido el 95,65% de los apoyos, ha desvelado al fin los nombres que le acompañarán en la dirección del partido, con cambio mínimos respecto a la actual directiva. Bien es cierto, que en la letra pequeña, y sin hacer apenas ruido, se han quedado fuera de los órganos directivos nombres conocidos como José Manuel García-Margallo y José María Oyarzábal.

Los ‘populares’ han salido a celebrar al final de la noche la reelección de Mariano Rajoy por mayoría aplastante en unas urnas en las que sólo podía incluirse su nombre, una muestra de la unidad del partido por la que se han congratulado mientras señalaban a otros partidos, una y otra vez, en todos los discursos abiertos al público desde la Caja Mágica.

María Dolores de Cospedal se mantiene como la ‘número dos’ del PP, aunque su rostro durante el discurso de Mariano Rajoy ha hecho que se generaran entre dudas entre periodistas y compromisarios a una decisión que ya todos daban por hecho. “Parece que está disgustada por algo”, comentaba una compromisaria valenciana cuando las cámaras del cónclave apuntaba a la secretaria general.

Cuando Rajoy ha desvelado el esperado listado y ha nombrado a Fernando Martínez-Maillo como coordinador general muchos han interpretado que la cara de Cospedal respondía a ese reparto de responsabilidades obligado. Pero, con casi toda probabilidad, la secretaria general revalidada conocía los planes del presidente y el nuevo cargo de Maillo le quitará más de un dolor de cabeza a la también ministra de Defensa y presidenta del PP de Castilla-La Mancha.

Cospedal ha conseguido salvar así la voraz crítica interna que ha crecido en las últimas semanas contra su acumulación de cargos y que se ha mantenido hasta el día de su nombramiento a la reelección como secretaria general. La dimisión el sábado por la mañana de dos dirigentes del PP de Cuenca ha mantenido viva la crítica durante el Congreso y, aunque ha recibido una gran ovación tras su nombramiento, había más de un crítico entre el público que ni se ha levantado ni ha aplaudido. “No soy muy de Cospedal”, ha explicado una compromisaria de Castilla y León que mostraba su descontento sin dar palmas a la ministra.

Ahora queda por definir el reparto de atribuciones y responsabilidades dentro del partido, aunque lo más probable es que se repita el “modelo Acebes”, en referencia a la otra ocasión en la que el partido tuvo un coordinador general con Ángel Acebes al frente. Maillo se ha mostrado “satisfecho y contento” con su nuevo cargo ante los periodistas.

El refuerzo de la figura de Maillo como apoyo a la labor de secretaria general de Cospedal es el cambio mínimo que ha introducido el presidente a su Comité de Dirección. Repiten Javier Arenas, Javier Maroto, Andrea Levy y Pablo Casado como subsecretarios generales. La explicación, el perpetuo estilo de Rajoy. “En esta vida se cambia lo que no funciona, lo que funciona no”, ha sentenciado el presidente para justificar la repetición de nombres.

De hecho, la repetición de nombres no ha sorprendido a nadie. "Me parece buena lista, de continuidad sin sorpresas, con personas que han estado en las buenas y en las malas. Los secretarios que nombró nuevos y que continúan han sabido trabajar sus áreas muy bien, por eso continúan", ha explicado una compromisaria de Madrid a Estrella Digital.

Salidas

Hay dos miembros del PP que han salido de los órganos directivos del PP. El que contaba con una mayor responsabilidad es José María Oyarzábal, que se encargaba de la Secretaría Sectorial de Libertades Públicas y Justicia y será sustituido por la también política vasca Mari Mar Blanco.

Pero, sin duda, el más llamativo, ha sido José Manuel García Margallo. El exministro de Exteriores salió del Gobierno por la puerta de atrás y no se ha cortado en dejar claras sus posiciones políticas, no siempre ortodoxas con lo establecido por Rajoy. Ahora, en este congreso, se certifica una vez más su alejamiento con Rajoy, que no le ha incluido en la lista como vocal del Comité Ejecutivo Nacional, cargo que ocupaba hasta ahora.

Otras dos personas han salido de las áreas de dirección, aunque son consideradas de segundo orden. En primer lugar, salen José María Beneyto, que era coordinador (sin más atribuciones), y Susana Camarero, hasta hoy secretaria ejecutiva de Formación, a las órdenes de Andrea Levy.

Por el momento, el cargo de Beneyto no será ocupado por otra persona. En el caso de la Secretaría Ejecutiva de Formación será César Sánchez, alcalde de Calpe y presidente de la Diputación de Alicante.