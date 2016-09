El presidente del Gobierno en funcions, Mariano Rajoy, ha pedido hoy apoyo para el candidato del PP a lehendakari, Alfonso Alonso, en las elecciones vascas del 25 de septiembre porque considera que es el garante de la unidad y la estabilidad y representa la única alternativa al nacionalismo.

En la primera aparición pública de Rajoy tras la renuncia de José Manuel Soria como director ejecutivo del Banco Mundial, el presidente del Gobierno en funciones, no ha hecho mención al caso.



Rajoy ha defendido la candidatura de Alonso en su intervención en un desayuno informativo en Madrid organizado por Nueva Economía Fórum y en el que ha presentado al exministro, exalcalde de Vitoria y exportavoz del grupo popular en el Congreso.



El jefe del Ejecutivo ha elogiado la trayectoria política del candidato del PP, al que ha calificado de "un compañero, un amigo, un político de altura y una persona de bien".



Se trata, ha dicho, de una persona que cuenta con "una rara mezcla de juventud y de experiencia y una ejecutoria de éxito tanto en el Pais Vasco como en toda España".



Rajoy ha destacado la decisión de Alonso de afiliarse al PP en un momento que ha considerado que era el más difícil para ello debido a la amenaza de ETA y frente a la que el ahora presidente del partido en Euskadi ha dicho que pretendía que triunfaran la democracia y la libertad.



"Lo hizo para que el terrorismo no tuviera la última palabra ni en su tierra ni en el conjunto de España", ha dicho el presidente en funciones para añadir que ante las elecciones del 25 de septiembre Alonso ofrece "una alternativa de progreso y de concordia a las décadas de construcción nacionalista".



Para Rajoy, hay un ideal compartido por la inmensa mayoría de la sociedad vasca de vivir en "una Euskadi abierta, en una España líder y en una Europa unida".



"Su candidatura apela a esa mayoría moderada que quiere sumar y que quiere estabilidad porque sabe que son las claves para un mayor bienestar desarrollo" y a los vascos que no quieren dejar de ser españoles y europeos y que quieren convivir sin divisiones.



"En el actual escenario político, la candidatura de Alfonso Alonso -ha subrayado- es el único contrapeso al nacionalismo que quiere convocar consultas ilegales de separación de España y de Europa, a la comodidad de quienes quieren mirar hacia otra parte, a las medidas populistas que han fracasado en todo el mundo y a quienes han querido presentar un candidato que tras su carrera terrorista quiere hacer ahora carrera política·"



En consecuencia, considera que un gran resultado de Alonso el 25 de septiembre será un gran noticia para el día a día de los vascos porque no hay nadie mejor que él para llegar a acuerdos en asuntos que preocupan como la sanidad, los servicios públicos o el empleo.



"Tanto al País Vasco como al conjunto de España les conviene un peso importante de Alonso y el PP en el Parlamento vasco porque en la actual coyuntura la unidad y la estabilidad son claves para afianzar la recuperación, consolidar el crecimiento y transformarlo en empleo y mejores servicios para todos", ha señalado.



Para Rajoy, el PP ha demostrado que tiene la receta para hacer posible ese camino en España, y Alonso tiene la llave para hacerlo posible en el País Vasco.