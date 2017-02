Rajoy ofrece al PNV el cierre de Garoña a cambio de su apoyo en los Presupuestos

La polémica reapertura o no de la central nuclear de Santa María de Garoña podría estar siendo utilizada como moneda de cambio por el Gobierno. Según informa el periódico ‘Cinco Días’, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, habría ofrecido al Partido Nacional Vasco (PNV) el cierre de la central a cambio de su apoyo en los Presupuestos Generales del Estado. El respaldo del Gobierno vasco, quién mostró en su día una rotunda oposición a la reactivación de Garoña, es clave para que salgan adelante los Presupuestos.

El pasado 8 de febrero el Consejo de Seguridad Nacional (CSN), organismo encargado de controlar el funcionamiento de las centrales nucleares, dio su visto bueno a la reapertura de Santa María de Garoña, sin fecha límite de operación. Esa misma noche, según la Asociación Profesional de Técnicos Nuclear y protección radiológica (ASTECSN), se conocían noticias que indicaban que la propietaria de Garoña, Nuclenor, integrada por Iberdola y Endesa, no iba a reabrir la planta nuclear, lo que reforzaría la tesis de una utilización del regulador para fines no declarados. ¿Sería uno de estos fines la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado?

El PNV es clave para la aprobación de los Presupuestos

El ex secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, avisó este sábado al PP de que si la opción que encabeza para las primarias gana “no va a haber votos socialistas para políticas de derechas”, en referencia a los presupuestos del Estado, y ha pedido a sus dirigentes que “no confundan gobernar con chantajear”. El Gobierno presentará a finales de marzo o primeros de abril los Presupuestos Generales para 2017 y sin el apoyo del PSOE Rajoy necesitará el respaldo del PNV y Colición Canaria para que se aprueben los presupuestos.

El portazoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, se reunió la semana pasada con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para hablar de los presupuestos, en lo que los nacionalistas vascos han calificado como “una primera toma de contacto”. Esteban dijo tras la reunión que su formación buscará un acuerdo con el Gobierno que sea “coherente y beneficioso” para los ciudadanos vascos.“En este momento los votos y los diputados del PNV importan bastante”, resaltó en declaraciones en el Congreso.

Rajoy acusado de “mercadear” con la seguridad de los ciudadanos

El portavoz de Ciudadanos en Castilla y León, Luis Fuentes, ha acusado este lunes a Rajoy de “mercadear” con la seguridad de los ciudadanos en referencia a negociar con el PNV el cierre definitivo de la nuclear burgalesa para asegurarse la aprobación de los presupuestos de 2017 y no tener que estar supeditado a la posición del PSOE. Fuentes ha insistido en una planta nuclear que ha cerrado “ por su propia voluntad por un problema de seguridad” no puede volver a abrir si las causas que motivaron ese cierre no son subsanadas. Por esta razón el portavoz de Ciudadanos ha dicho que no comprende “cómo se puede mercadear con la seguridad de los ciudadanos para aprobar unos presupuestos”.

Problemas de seguridad en la central nucleares

El CSN requirió a la central nuclear de Garoña una revisión de su diseño y la implantación de determinadas modificaciones para actualizar su nivel de seguridad, entre las que se encontraban un un nuevo sistema de tratamiento de gases, la separación física de cables eléctricos, la protección contra caída del techo del edificio de turbina, y el aislamiento de la contención primaria. A fecha actual, esta instalación no ha realizado estas modificaciones necesarias requeridas para mejorar su nivel de seguridad. No obstante, esto no fue inconveniente para que el Consejo de Seguridad Nacional aprobara el pasado 8 de febrero el informe que abriría la puerta a que la central pueda volver a entrar en funcionamiento.