Rajoy ofrece diálogo a Puigdemont pero no admite un referéndum

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha expresado este domingo un "sí rotundo al diálogo con todos", también con las instituciones catalanas, pero ha advertido de que no admitirá la celebración de un referéndum ni llegar a acuerdos para "violar la ley conjuntamente".



En la clausura del XIV congreso autonómico del PP de Cataluña, donde Xavier García Albiol ha sido proclamado como presidente del partido, Rajoy ha señalado que su Gobierno ya está practicando el diálogo y ha lanzado una advertencia al Govern de Carles Puigdemont: "Lo que no hemos aceptado ni lo vamos a hacer en el futuro son las imposiciones, los monólogos, los contratos de adhesión ni sortear la ley". "No podemos admitir la celebración de un referéndum que no permite nuestra Constitución ni ninguna Constitución escrita del mundo, sólo la de la antigua URSS, la de la antigua Yugoslavia y la de Etiopía", ha afirmado.



En cambio, ha recalcado que "hay muchos temas sobre los que todos necesitamos dialogar", como las infraestructuras, la financiación autonómica, "el mantenimiento y la mejora de los servicios públicos fundamentales" o la atención a la dependencia. "Hay que hablar y no hay que dejar nunca la silla vacía", ha añadido, en alusión a la ausencia de Puigdemont en la Conferencia de Presidentes del pasado mes de enero.



Rajoy ha mencionado sus cinco grandes objetivos frente al proceso soberanista catalán: mantener la unidad de España, garantizar el cumplimiento de la ley, recuperar las instituciones para que sirvan a "todos los catalanes", restaurar la "cohesión interna" social que el independentismo ha "destruido" e instaurar un "nuevo espíritu de concordia" que mantenga alejados del poder a los "extremistas".



Especial énfasis ha hecho en que "sin cumplimiento de la ley no hay democracia": "Ley y democracia son inseparables, no se pueden contraponer. Y los dirigentes políticos no pueden saltarse la ley a la torera, porque es antidemocrático, y no pueden negarse a cumplir las sentencias de los tribunales porque también es antidemocrático". "Eso sólo contribuye a generar descrédito y a que llegue un momento en que nadie los tome en serio", ha alertado Rajoy, que ha subrayado que "los gobernantes que son los que más obligados están a cumplir" las leyes.



Rajoy ha acusado a Junts pel Sí (JxSí) y la CUP en el Parlament de estar "liquidando el Estado de Derecho", que es "uno de los cinco principios básicos" que ayer ratificaron "todos los líderes europeos en Roma".



En concreto, se ha referido a la aprobación esta semana de unos presupuestos catalanes, que incluyen una mención al referéndum pese a que los letrados del Parlament advirtieron de las consecuencias legales que eso podía comportar, después de que el Consejo de Garantías Estatutarias también lo considerara inconstitucional.



"No se pueden ignorar las advertencias de los letrados del Palament. No se puede hacer caso omiso de los informes del Consejo de Garantías Estatutarias. No se puede intentar silenciar a la oposición negando el debate parlamentario, ni se pueden aprobar dos enmiendas al presupuesto que son contradictorias", ha señalado.