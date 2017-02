Rajoy: "No someteré al país a unas nuevas elecciones aunque no haya presupuestos"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado este lunes que no convocará elecciones generales si no se aprueban los presupuestos para este año porque sería "un disparate" hacerlo.



Rajoy, en una entrevista en Televisión Española, ha rechazado que esté pensando en la posibilidad de ese adelanto electoral después de que el Gobierno haya estado casi diez meses en funciones. "Mi intención es que la legislatura dure lo más que se pueda, porque es lo normal, lo razonable y creo que es positivo dar ese mensaje", ha añadido.



En cualquier caso, ha garantizado que su Gobierno presentará al Parlamento el proyecto de ley de presupuestos para este año porque cree que es lo que debe hacer.



A la espera de su debate en las Cortes, ha destacado que ya es positivo que se haya aprobado el techo de gasto, el capítulo de ingresos y dividir el déficit entre las diversas administraciones para atender las obligaciones con Europa.



Ha añadido que intentará llegar a un acuerdo con los partidos de la oposición (entre ellos ha citado a PSOE, Ciudadanos, PNV y Coalición Canaria) para que el presupuesto salga adelante. Pero ha preferido no hacer apuestas respecto a las posibilidades de que ese presupuesto sea aprobado.