Rajoy no irá a Atenas a reunión de países del sur de UE al estar en funciones

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no acudirá el viernes 9 de septiembre a la reunión de líderes de países del sur de la UE que se celebrará en Atenas debido a que está en funciones y su agenda internacional se limita a las cumbres en las que es inexcusable su presencia.



Fue el primer ministro griego, Alexis Tsipras, quien convocó en agosto esta reunión en la que estaba previsto que, además de él, participarán los jefes de Estado o de Gobierno de España, Francia, Italia, Portugal, Malta y Chipre.



El objetivo es abordar los desafíos que afronta la UE en el plano económico, político e institucional y buscar una posición conjunta para combatirlos.



Fuentes del Gobierno han informado de que Rajoy no acudirá a esa cumbre al tener limitadas sus funciones y, en consecuencia, tener paralizada su agenda internacional salvo para las citas imprescindibles.



Por ejemplo, no se ha celebrado ninguna de las cumbres bilaterales anuales que España mantiene con países como Francia, Alemania, Italia, Portugal o Polonia.



Tampoco asistió Rajoy a la IV Cumbre de Seguridad Nuclear que se celebró la pasada primavera en Washington y en la que actuó de anfitrión el presidente de Estados Unidos, Barack Obama.



En representación de España acudió el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo.



En ese momento, además de por estar en funciones, el Gobierno explicó que Rajoy permanecería en España ante la situación política existente y que desembocó en la repetición de las elecciones generales el 26 de junio.



El mismo argumento se expone también ahora tras la previsible investidura fallida de Rajoy que se ratificará esta tarde en el Congreso y que abre un compás de espera para saber si es posible que algún candidato logre la confianza mayoritaria de la Cámara antes del 31 de octubre o, de lo contrario, se tengan que celebrar nuevos comicios.



Rajoy sí viajará mañana a China para participar en la cumbre del G20 que se celebrará en la ciudad de Hangzhou, y el día 16 de septiembre asistirá en Bratislava a la reunión de líderes de todos los países de la Unión Europea excepto del Reino Unido.