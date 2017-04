Rajoy y los líderes del Sur “comprensivos” con Trump

El jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, ha presidido la tercera cumbre de países del sur de la UE, a la que han asistido los presidentes de el presidente de Francia, Chipre, los primeros ministros de Grecia, Italia, Portugal y Malta.



El principal objetivo del encuentro era analizar las negociaciones sobre el BREXIT, para el que los reunidos han reclamado la máxima unidad de los 27 países que conforman la Unión Europea. No obstante, los reunidos no han podido evitar hacer referencia a la respuesta de Estados Unidos al ataque con armas químicas del 4 de abril en Siria.

Rajoy, que ha comparecido ante la prensa junto al resto de líderes, ha puesto voz a ese respaldo de todos ellos a Estados Unidos y a la condena "en los términos más vigorosos" del ataque con armas químicas.



En ese sentido, y tal y como reza la declaración conjunta, ha explicado que los siete jefes de Estado o de Gobierno del sur de Europa entienden que la respuesta de Estados Unidos "tenía la intención comprensible de impedir y evitar la distribución y el uso de armas químicas y se centró en ese objetivo".



Además de Rajoy, que ha condenado en nombre de todos los recientes ataques terroristas en Rusia, Suecia y Egipto, también François Hollande se ha referido a la acción estadounidense para sostener que tenía que haber una respuesta internacional al ataque químico y llegó "de parte de Estados Unidos".



"Siria tiene que entender que es necesaria una transición política y que ésta no se debe hacer sólo con los rusos e Irán", ha afirmado antes de reiterar que "no se puede tolerar el uso de armas químicas".

También Gentiloni, jefe de gobierno italiano, ha aludido a Siria para explicar que, aunque le ha parecido "motivada" la respuesta de EE.UU., tiene que quedar claro que la solución a largo plazo, que pasa por dar estabilidad al país, depende de que se reanuden las negociaciones y que Europa debe tener un papel "más fuerte, incisivo e importante".



Respecto al "brexit", Rajoy ha citado los principios defendidos por los líderes reunidos hoy en Madrid, entre ellos, la unidad de los 27 países que seguirán conformando la UE.



Asimismo, ha recalcado que primero se negocia la retirada del Reino Unido y después se habla de su relación futura con la UE, y ha hecho hincapié, como Hollande, en la necesidad de preservar los derechos de las personas.



El primer ministro maltés y presidente de turno de la UE en este semestre, Joseph Muscat, ha considerado que los ciudadanos no pueden ser "moneda de cambio" en la negociación del "brexit", ha pedido "convergencia" entre los 27 y ha defendido que no debe permitirse que nada mine el proyecto europeo.



Después de que Hollande elogiara los esfuerzos "impresionantes" de Grecia en materia económica y abogara, al igual que Rajoy, por profundizar en la unión monetaria, Alexis Tsipras se ha centrado en la economía como base para conseguir una Europa mejor y ha citado incluso a Cervantes: "Queremos ver a Europa como podría ser y no como es y trabajar para hacerla como debería ser".



Comprometido a cumplir las normas, ha subrayado que para ello se necesita flexibilidad y que todos las cumplan, incluidos los países con "superávits exagerados", y ha sugerido la posibilidad de implantar el denominado "eurobono" para "compartir" riesgos. Algo que Rajoy ha defendido también a medio plazo.



El presidente de Chipre, Nicos Anastasiades, ha agradecido el esfuerzo por conseguir una solución "sostenible", pacífica y duradera a la cuestión chipriota.



Antonio Costa, primer ministro portugués, ha coincidido con sus homólogos en que los ciudadanos tienen que ser el "centro" de las negociaciones sobre el "brexit", sabiendo, no obstante, que el Reino Unido tiene que ser el "amigo" y el "socio" más cercano a la UE.

Una vez acabada la cumbre, Rajoy ha guiado a sus invitados en un recorrido por el Palacio de El Pardo, donde todos ellos habían compartido un menú que incluyó como postre las habituales torrijas de Semana Santa.

La próxima cumbre de los líderes del sur de Europa, la cuarta, se organizará en Chipre después de las elecciones francesas y alemanas que se celebrarán este año.