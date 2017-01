Rajoy indigna a la Guardia Civil y paraliza su aumento salarial

La discriminación salarial que sufre la Guardia Civil con respecto a otros cuerpos de Seguridad del Estado como la Policía Nacional está muy lejos de solucionarse a corto plazo. O al menos esto es lo que se desprende de las palabras del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que aunque se muestra receptivo a un aumento salarial del Instituto Armado aclara que en estos momentos es imposible acometerlo por la situación económica actual.

“En la medida de mis posibilidades y cuando superemos esta situación económica yo soy partidario de que tanto guardias civiles como policías nacionales, que por cierto desarrollan una labor impagable y que lo están haciendo muy bien defendiendo la libertad y derechos de los españoles, puedan tener una remuneración mayor”, ha declarado el presidente en los micrófonos del programa radiofónico ‘Más de Uno’.

En este sentido, la ASESGC (Asociación de escala suboficiales del Instituto Armado) ha mostrado su indignación por la discriminación que han sufrido tanto en los momentos de crisis económica como en los tiempos de bonanza. “Es la misma cantinela que hemos estado escuchando durante años. Para la Guardia Civil la situación de crisis no se acaba nunca, el problema es que cuando no había crisis tampoco nadie se acordó de nosotros”, afirman desde la asociación.

Además del enfado, las palabras de Mariano Rajoy no han sido entendidas por gran parte de la Guardia Civil, que no se explica por qué el presidente de Gobierno se excusa en la situación económica del país para no aumentar sus emolumentos. De hecho, existen comparecencias públicas de Rajoy donde afirmaba que “la crisis es historia del pasado”, fechadas en diciembre del año 2014.

El argumento de la situación económica no ha sido la única explicación que ha esgrimido Rajoy para justificar la paralización del aumento salarial. El presidente del Gobierno también ha expuesto los problemas que tiene la Administración Central en este tipo de materias por la confrontación que existe con las competencias de las comunidades autónomas: “Son decisiones que se hacen en el ejercicio de la autonomía que tienen las comunidades autónomas igual que pueden modificar el impuesto de sociedades o la tarifa del impuesto de la renta”.

Por su parte, el presidente de la Asociación de la Escala de Suboficiales, José Francisco Silva, ha querido mostrar su descontento con las palabras de Mariano Rajoy. “Siempre somos los últimos en todo. Tienen muy poca consideración con la institución más valorada por los españoles y debería darle vergüenza a los políticos este trato a personas que se juegan la vida a diario por los demás” ha sentenciado.