Rajoy choca contra el muro del 'no'

Sin sorpresas. El candidato a la presidencia del Partido Popular, Mariano Rajoy, no ha superado la primera votación de investidura y deberá presentarse a la segunda votación, que se celebrará transcurridas 48 horas,el viernes 2 por la tarde, para que sea oficial y efectivo su fracaso en el intento por repetir como Presidente del Gobierno.

El líder del PP sólo ha sido capaz de cosechar 170 votos a favor -los 137 del PP, 32 de Ciudadanos y 1 de Coalición Canaria- y se ha quedado a seis sufragios de los 176 que conforman la mayoría absoluta. El resto de grupos políticos -PSOE, Podemos, PNV, la nueva Convergéncia y las integrantes del Grupo Mixto- han votado 'no' en bloque. Los votos negativos han sumado 180 y echado por tierra, al menos de forma provisional, las aspiraciones de Rajoy.

Las apelaciones a la responsabilidad de todos los grupos, en especial a la de Sánchez y del PSOE, realizadas hoy por Rajoy no han servido para variar la posición que ha venido anunciando el líder socialista y que fue ratificada esta semana por la Ejecutiva de su partido: un no rotundo al presidente del Gobierno en funciones.



Y tampoco ha habido variación alguna en el resto de fuerzas que habían garantizado ya que no darían su respaldo al candidato a la investidura.



Sánchez ha justificado el no de su grupo en que Rajoy no es de fiar y "España necesita un gobierno, pero no un mal gobierno".



"Nadie puede pedirnos que apoyemos aquello que aspiramos a cambiar", ha señalado antes de considerar que los españoles necesitan un gobierno "limpio", "social" y "creíble" y el de Rajoy "no lo es ni lo sería".



Pese a no lograr su investidura en la votación de hoy y previsiblemente tampoco en la del viernes, Rajoy, en el cierre del debate, ha garantizado que él va a "continuar en la batalla" y lo hará "pase lo que pase y siempre en defensa del interés general".



Nada más terminar la sesión, el presidente en funciones se ha dirigido al escaño ocupado por el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, para saludarle y agradecerle su apoyo, y también ha hecho lo mismo con otros diputados de este grupo.

Segunda votación el viernes

Rajoy se someterá a la segunda votación de investidura el próximo viernes por la tarde, después del rechazo del Congreso en la primera votación de hoy, en la que necesitaba la mayoría absoluta de la Cámara.



Frustrado este primer intento de investidura, Rajoy deberá someterse a una segunda votación el próximo viernes, en la que, ya sí, sólo necesita la mayoría simple del Congreso; esto es, más votos a favor que en contra.



Según marca la Constitución y el Reglamento del Congreso, esta segunda votación debe efectuarse a las 48 horas de la primera, lo que significa que comenzará no antes de las ocho y cinco de la tarde del viernes 2 de agosto.



Para ello, la presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha convocado a los diputados a una nueva sesión el viernes a las siete de la tarde para dar tiempo a las intervenciones breves del candidato del PP y del resto de portavoces antes de la votación.



Rajoy dispondrá pasado mañana de un turno de palabra de diez minutos, y el resto de portavoces, de cinco cada uno, en orden de mayor a menor representación.



Por lo escuchado ya a los diferentes partidos, no parece que el presidente del Gobierno en funciones pueda obtener tampoco la confianza de la Cámara, ya que sería necesario otros seis votos a favor hasta los 176 sufragios positivos o, al menos, once abstenciones.



De tampoco salir adelante, la primera votación de hoy marcará el calendario para unas hipotéticas elecciones.



Si antes de dos meses ningún candidato resulta elegido, el próximo 31 de octubre se volverían a disolver las Cortes y 54 días después se celebrarían nuevas elecciones, el 25 de diciembre, día de Navidad.