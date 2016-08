Rajoy culpa a Sánchez de provocar unas terceras elecciones en un año

El líder del PP, Mariano Rajoy, ha advertido este miércoles al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez de que va a ser el único que pase a la historia tras este debate, porque va a ser quien "provoque" que haya elecciones por tercera vez en un año.



En su réplica a Sánchez, Rajoy ha justificado no haberse presentado a la investidura en la anterior legislatura por no contar con más apoyos que los 123 de su partido, mientras que ahora sí lo hace por haber mejorado en escaños y sumar, con los apoyos ce C's y CC, 170 escaños que le avalan.



Ha ironizado en varias ocasiones Rajoy sobre el discurso del líder del PSOE, a quien ha asegurado que ya ha entendido, tras escucharle, todas las partes del "no" a su investidura, ninguneando así todas las razones esgrimidas por Sánchez.



Y ha respondido con igual tono a todas las críticas que le ha transmitido Sánchez, al recordar al líder del PSOE la diferencia de escaños que hay entre ambos partidos. "Si yo soy tan malo, ¿cuánto de malo es usted?, ¿pésimo?", le ha preguntado.



Sobre el acuerdo firmado con Ciudadanos, Rajoy también lo ha querido distinguir del que rubricó el PSOE con el partido de Albert Rivera en la pasada legislatura, y que Sánchez calificó, en su momento, de histórico.



"Francamente no creo que el señor Rivera y yo pasemos a la historia por el acuerdo firmado el otro día. El único que va a pasar a la historia va a ser usted porque va a provocar que por tercera vez en un año haya elecciones generales en España", ha advertido Rajoy a Sánchez.



La réplica de Rajoy ha sido una sucesión de ironías que el jefe del Ejecutivo en funciones ha comenzado al admitir que, como candidato a la investidura, está obligado a tratar a Sánchez con "mucha más deferencia" de la habitual.



En varias ocasiones, además, ha subrayado Rajoy que el escenario de este debate es muy distinto al de la pasada legislatura, en el que Pedro Sánchez no fue elegido. "No es lo mismo en la situación en la que yo me presentó que en la que se presentó usted", le ha dicho Rajoy a Sánchez.



Y ha añadido que, por eso, el líder socialista no puede citar lo que dijo entonces Rajoy porque lo hizo en circunstancias muy distintas.



También ha replicado a Sánchez por criticar la fecha del debate de investidura, que provoca que haya elecciones en Navidad si en los próximos dos meses no es elegido ningún candidato, y ha señalado que daba igual la fecha que hubiese elegido porque el líder socialista la habría criticado igualmente.



"Yo quise hablar con usted para fijar la fecha de esta sesión y usted no quiso, y además se lo hizo conocer al conjunto de la opinión pública, por tanto no tiene autoridad moral porque no quiso opinar de algo que me hubiera gustado que opinara", le ha dicho.



Y ha concluido este argumento con otra puya a Sánchez, al señalar que "no hay que preocuparse mucho por la fecha de las elecciones" porque el líder socialista ha reiterado "hasta la saciedad" que no habrá "de ninguna manera" otros comicios. "Y yo me fío de su palabra", ha bromeado.



Mariano Rajoy ha concluido su réplica preguntando a Sánchez cuál es la razón, "aparte de sus prejuicios" para que "no sea capaz", no solo de pactar, sino "simplemente de dejar gobernar a quien los españoles han querido que gobierne".