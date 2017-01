Rajoy, sobre Cospedal: "Acredita méritos para desempeñar más de una tarea"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, cree que la ministra de Defensa y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, "acredita méritos suficientes para desempeñar con éxito cualquier tarea política y para desempeñar más de una también".



Rajoy, en una entrevista publicada hoy por el Faro de Vigo, la primera que concede a un diario nacional en esta nueva etapa, explica que los preparativos del 18 congreso nacional del PP, que se celebrará en febrero, se han centrado por ahora en las ponencias y que la cuestión de los nombres será la última en abordar.



Después de señalar que es "una buena pregunta" la de si la de Cospedal repetirá como secretaria general del PP, Rajoy indica: "Daremos respuesta en su momento".



Y añade: "Acredita méritos suficientes para desempeñar con éxito cualquier tarea política y para desempeñar más de una también".



También afirma que no cejará en su empeño de terminar este mandato tras un año muy "complicado" y recalca su convencimiento de que la estabilidad "es lo que conviene a España".



"Voy a poner todo de mi parte para que se pueda agotar la legislatura", señala, y expresa su deseo de que haya el consenso necesario que así lo permita porque "la política no puede ser sólo confrontación; la política, sobre todo, es capacidad de llegar a acuerdos".



En ese sentido, considera el jefe del Ejecutivo que "si pudiera pactar la educación, las pensiones, la financiación autonómica y un par de cuestiones más" sería lo idóneo y en ello confía, al partir de la base de que "la única forma de alcanzar esos pactos es cuando no hay mayorías absolutas", "Si tienes mayoría absoluta todos te van a votar en contra", apostilla.



Acerca de que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, sea visto como uno de sus posibles relevos de futuro, incide en que "es un grandísimo político" que ha reeditado una mayoría absoluta, la tercera para él, el 25S, "algo sin precedentes".



Por eso, constata que, en general, Feijóo "tiene todas las cualidades para lograr cualquier objetivo que se fije".



"Afortunadamente, el PP puede presumir de tener un magnífico plantel de políticos capaces de hacer frente a las responsabilidades más difíciles", refrenda.



Mariano Rajoy ha recibido el año nuevo en su tierra, Galicia, en la que ha aprovechado para hacer deporte y leer, en concreto "Patria" de Fernando Aramburu