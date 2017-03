Mariano Rajoy quiere llegar al final de su legislatura pero pide "resposabilidad"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha hecho este domingo una clara advertencia a la oposición para que se avenga a pactar y no vuelva a dejar solo al PP en votaciones importantes, al señalar que aunque él quiere agotar la legislatura sólo podrá hacerlo si hay "algo de estabilidad".



Un mensaje el de Rajoy que ha ido dirigido sobre todo a Ciudadanos -"los que están, porque han querido, en la oposición", ha dicho sin citarlos- pero también al PSOE, cuando al referirse a la votación del decreto de la reforma de la estiba ha reprochado la posición tomada por partidos que deben de ser "responsables".



Como ya ha hecho en otras dos ocasiones este fin de semana -en los congresos del PP de Madrid y el País Vasco- Rajoy ha apelado a la responsabilidad de todos los partidos, pero esta vez ha ido un poco más allá, y ha invocado el fantasma de unas nuevas elecciones aunque no haya citado explícitamente la cita con las urnas. "Mi objetivo es llegar al final de la legislatura, y haré todo lo que pueda, todo lo posible, y lo imposible si se puede hacer que yo creo que también, para que sea así", ha dicho Rajoy, quien acto seguido ha lanzado su advertencia.



Ha apuntado que para que eso sea posible "es necesario algo de estabilidad política y que episodios como los de los estibadores que hemos vivido esta semana no se vuelvan a repetir nunca", por lo menos por parte de los partidos que, junto al PP, deben "ser responsables".



Así lo señalaba Rajoy en un discurso que ya había comenzado con reclamos de diálogo, al recordar que el resultado de las últimas elecciones "obliga a pactar" a todos los partidos. "A los que gobernamos y a los que están, porque han querido, en la oposición", ha apostillado. Ha insistido en que "hablar" requiere capacidad de "entender al otro, ponerse en el lugar del otro pero sobre todo fijarse en el interés general y actuar con responsabilidad". "Debemos seguir así, hay que seguir pactando, y no se trata hacer lo que dice el Gobierno", ha prometido el jefe del Ejecutivo, quien ha insistido en que el objetivo debe de ser siempre el interés general.



Un día más se ha referido Rajoy a la votación del pasado jueves en el Congreso, que tumbó el decreto del Gobierno sobre la reforma del sector de la estiba. Ha señalado así que "el parlamento de una de las naciones más importantes de Europa no puede votar en contra de la sentencia de un tribunal europeo", y tampoco, ha apuntado, se puede "castigar al Gobierno" con cosas que "afectan al crédito del país". "Eso es romper las reglas de juego, todas", ha lamentado.



Todo en un discurso en el que también se ha referido Rajoy al anuncio del desarme de ETA, en esta ocasión para valorar la reacción que ayer hizo el Gobierno francés, cuando advirtió de que no negociará la entrega de armas con la banda terrorista ya que "sólo la autoridad judicial está habilitada" para hacerse con el arsenal. Ha advertido en este sentido que no se va a pagar "precio político" por el desarme.



El líder del PP ha arropado en este acto al reelegido presidente del partido en Andalucía, Juanma Moreno, y ha considerado que los 'populares están ya "en condiciones de ganar y de gobernar" en esta comunidad autónoma, algo "absolutamente impensable" antes.



Rajoy, que ha pedido a todos los 'populares' andaluces unidad bajo el liderazgo de Moreno, ha puesto en valor el trabajo del líder del PP-A de los últimos años, que lo ha "acreditado" para ser un "magnífico" próximo presidente de la Junta.



Juanma Moreno, por su parte, ha hecho un llamamiento a sus simpatizantes, a quienes perdieron la confianza en el PP y a quienes nunca le votaron para que se sumen al proyecto de un partido "centrado, sin dogmas ni imposiciones" para participar así en el "momento histórico" de "renovar" Andalucía. Ha señalado que su partido tiene abiertas las puertas "de par en par" porque "cabe todo el mundo" y ha considerado que "es el momento" de gobernar y los 'populares' andaluces están "más cerca que nunca" de lograrlo.



En su primer discurso desde que ayer sábado fuera reelegido con el 95,04% de los votos, Moreno ha asegurado que el partido sale de este congreso "claramente reforzado y unido" y ha apostado por la "pasión" por Andalucía frente a quienes "la pregonan pero no la sienten" y por eso "no dudan en abandonar", en alusión a Susana Díaz.