Rajoy ataca a Sánchez por ser "antipatriótico" y le culpa del bloqueo

El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, ha criticado hoy "la situación de bloqueo en la que se ha instalado Pedro Sánchez (secretario general del PSOE) cada vez hace más daño a España", una actitud que ha definido como "obstruccionista, antipatriótica y bastante poco democrática". es



Rajoy ha participado hoy en el Teatro Campos de Bilbao en un mitin electoral junto al candidato del PP a lehendakari, Alfonso Alonso.



Allí ha recordado que las elecciones generales del 20 de diciembre "las ganó el PP, las del 26 de junio también, siendo el único partido que subió en votos, en porcentaje y en escaños, y todos los demás bajaron. Ofrecimos al PSOE y a Ciudadanos una coalición, no quisieron. Ofrecimos grandes pactos nacionales, porque hay una oportunidad magnífica para consolidar la recuperación económica, no quisieron. Oiga, si no quieren ni esto ni esto, por lo menos, dejen gobernar al que gane, porque eso es democracia, se supone que el voto de la gente importa y sirve para algo".



El presidente ha agregado que esté faltando en España "sentido común, que se está perdiendo".



Rajoy ha recordado que se ha conseguido "darle la vuelta a la situación" de la crisis, y "después de todo esto, tendría su gracia que por una actitud obstruccionista, antipatriótica y bastante poco democrática (de Pedro Sánchez), al final resulta que los esfuerzos de los españoles no sirven para nada y vamos a volver al punto de partida", ha lamentado.



En la actual situación de bloqueo, Rajoy ha advertido de que "no podemos cumplir nuestros compromisos con Europa, porque estamos en funciones, ya nos arreglaremos, para eso somos gobernantes, para minimizar el daño. No tenemos presupuestos, y menos mal que aprobamos los del 2016, pero ya haremos lo posible para minimizar el daño".



"Haremos lo posible para que esta situación provocada de una manera irresponsable cause el mínimo daño posible a los españoles", ha insistido, "pero de aquí conviene extraer alguna conclusión: hay que actuar responsable y democráticamente y no se puede hacer lo que estamos viviendo en estos tiempos", ha concluido.