Rajoy apela al cumplimiento de sentencias para impedir candidatura de Otegi

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha apelado al cumplimiento de las sentencias de los tribunales para defender que el líder abertzale Arnaldo Otegi no pueda ser candidato en las elecciones vascas del próximo 25 de septiembre.



Rajoy, en su debate de investidura en el Congreso, ha rechazado los argumentos a favor de esa candidatura expuestos minutos antes por la diputada de EH Bildu Marian Beitialarrangoitia.



El líder del PP ha recordado que los tribunales son los que han considerado que esa candidatura no es posible y que España es un Estado de derecho y un país donde existe la separación de poderes y donde las sentencias se cumplen.



"Otegi no es el primer dirigente inhabilitado que no se puede presentar a las elecciones. No es razonable que unas personas tengan que cumplir las sentencias y otras no. No sé por qué se tienen que considerar de mejor condición", ha añadido.



En esa línea, ha insistido en que son los tribunales los que han condenado a Otegi y todo el mundo es igual ante la ley.



Además, ha subrayado que no puede compartir con Beitialarrangoitia su intención de privar del derecho a decidir a la mayoría de los ciudadanos españoles.