El PP avisa a C's de que no firma pactos ''para quince minutos''

El portavoz del PP, Rafael Hernando, ha advertido hoy al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, de que los pactos no los firma el Partido Popular "para quince minutos", y le ha avisado de que el candidato de su partido "es y será mañana, pasado mañana y durante mucho tiempo", Mariano Rajoy.



Así se ha expresado el diputado de los populares en la segunda sesión del debate de investidura después de que Rivera haya pedido tanto al PP como al PSOE que reflexionen "por qué fracasan sus candidatos".



En respuesta a la acusación previa del líder de Ciudadanos acerca de que el PP es partícipe del bloqueo, Hernando le ha espetado que "en democracia hay que respetar a quien gana las elecciones". Y directamente refiriéndose a él le ha dicho: "No sé si es usted de la misma opinión".



Por ello, el portavoz del grupo popular ha destacado que "en democracia no se van los que ganan, sino los que pierden, los que pierden en las urnas".



"Usted -ha continuado- vino a decirnos el otro día que había que buscar un candidato de consenso. ¿Cree usted que alguien aquí puede ser presidente sin haber pasado por las urnas? Eso no se lo merecen los españoles".



Hernando ha concluido así esta argumentación, que ha desgranado en un día en el que el expresidente Felipe González se ha referido a Mariano Rajoy como el candidato "más vetado": "Nuestro candidato es Rajoy, es y será mañana, pasado mañana y seguirá así durante mucho tiempo".



Por otro lado, al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, le ha reprochado el portavoz que mantenga una actitud que no es ni mucho menos "una salida", sino "un tapón". "Lamento que lleve a su grupo a ser un tapón para España", ha añadido. También ha aprovechado la ocasión para incidir en que "hoy no fracasa Rajoy".



A su juicio, quien fracasa tras el debate de investidura es el propio Sánchez por cuanto "no puede plantear una alternativa", no es una opción que "tenga en sus manos".



Hernando ha pedido a Sánchez que escuche a destacados socialistas como Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero o Alfredo Pérez Rubalcaba que le piden que desbloquee la situación y que "no son peligrosos derechistas", sino compañeros suyos que "han hecho cosas por España".



Le ha recordado también que en similares términos le han instado al desbloqueo líderes europeos y hasta el New York Times, porque "se ha hecho famoso en el mundo entero" porque "sigue bloqueando la situación de España".



También le ha recordado que nunca antes en la historia del país se había bloqueado a un candidato respaldado por 170 diputados, ni siquiera cuando los socialistas no llegaban a esa cifra y se les "dejó gobernar".



Las últimas palabras de su discurso han tenido como destinatario al líder de Podemos, Pablo Iglesias, al que ha señalado que espera que los españoles no tengan "el error de juicio de permitir que usted gobierne en este país" porque su modelo de "Ikea podemita" ya se ha puesto en práctica en países como Venezuela o Grecia.



Y también en Madrid, a cuyo ayuntamiento ha reprochado haber conseguido que sea "la ciudad más sucia de España" y que en capital, por primera vez en la historia, haya más paro que en la comunidad autónoma.