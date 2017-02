Quiero ser bombera

“Quiero trabajar por valores, no por dinero. Poder llegar a casa y sentir que ese día de trabajo y esfuerzo ha tenido utilidad humana, dedicándome así a algo que me gratifique a nivel personal”, afirma Isabel, una joven aspirante a bombera en el Ayuntamiento de Madrid.

A pesar de su entusiasmo y seguridad, esta madrileña de 26 años, licenciada en Ciencias Económicas, es consciente de que acceder al cuerpo de bomberos es realmente complicado, pues debe enfrentarse a toda una competición para pasar y sacar buena puntuación en las pruebas físicas y teóricas requeridas para optar a su profesión soñada. Por otro lado, una vez superada la que se supone, es la parte más dura, Isabel deberá enfrentarse a mundo en el que la presencia femenina brilla por su ausencia.

“Decidí estudiar Económicas por el futuro que me podría proporcionar, tras dos años como contable, decidí cambiar mi vida profesional. Quiero un trabajo que merezca la pena, bonito y que llene el alma. Ser bombera es un trabajo muy respetado por la sociedad, muy duro, que requiere de una forma física espectacular, que por desgracia para nosotras, a veces no podemos conseguir. La oposición es muy dura, pero en el Cuerpo no creo que haya machismo”, añade.

Isabel oposita para una de las plazas de bombero especialista que se espera se oferten en el Ayuntamiento de Madrid, donde, de aproximadamente 1.300 bomberos que forman el Cuerpo, sólo dos son mujeres.

Esta situación se repite en toda España, donde la representación de la mujer no alcanza el 2% en ninguna comunidad autónoma, de hecho en muchas no supera el 1%, a diferencia de otros Cuerpos, en los que a pesar de ser un porcentaje minoritario, las mujeres representan aproximadamente, un 13% como es el caso de la Policía Nacional o un 6% en la Unidad Militar de Emergencias (UME), el cuerpo que más podría asemejarse en exigencia física al de bomberos.

El desafío de las pruebas físicas

Trepar una cuerda a pulso, natación, carrera de velocidad o salto son algunos de los retos a los que se enfrentan todos los aspirantes a bombero, sean hombres o mujeres. Son tests realmente exigentes, pues requieren una condición física inmejorable y que, en el caso de las mujeres, son casi insalvables, pues requieren poder superar marcas propias de atletas. Sin duda, ésta es una de las principales causas de la baja representación femenina.

“La preparación física es la peor parte", Isabel.

"Hay pruebas que me cuestan mucho esfuerzo, pero eso no quiere decir que sea imposible. Yo no me considero ni machista, ni feminista, pero sí que es verdad que es un trabajo que requiere de mucho físico, en lo cual estamos en clara desventaja con los hombres, aunque creo que, como el objetivo es el mismo, las pruebas deben ser así”, explica Isabel.

A pesar de que las pruebas deben adaptarse a las cualidades fisiológicas y antropomórficas de las mujeres en todas las comunidades autónomas, asegurando la igualdad de acceso al empleo, el confuso sistema que rige al cuerpo de bomberos a nivel nacional está muy dividido y permite que cada organismo establezca sus propios baremos, que son enormemente variables en cuanto al diseño de las pruebas y en cuanto a los mínimos exigidos para hombres o para mujeres.

Según explica José Pedro Aranda, miembro de la ejecutiva de la sección sindical de Bomberos de CCOO de la Comunidad de Madrid, "Hay más de 150 Cuerpos de Bomberos. En algunos servicios no hay distinciones en las pruebas entre hombres y mujeres, en otros hay una bonificación a la nota o a la marca obtenida por las mujeres. Hay casos en los que la marca mínima es la misma para hombres y mujeres y en otros es diferente. Esto hace que las pruebas físicas en algunas regiones sean bastante más difíciles que en otras, pero los/as bomberos/as tienen la misma categoría y reconocimiento independientemente de las pruebas que hayan pasado en su servicio".

"Encontrar un equilibrio justo para todas las partes es complicado. La bonificación o la diferenciación de pruebas son dos caminos posibles, ambos con ventajas e inconvenientes, con defensores y detractores. Lo que es evidente es que son pruebas selectivas, enfocadas de un modo competitivo, que buscan elegir a los mejores candidatos/as, pero que en ningún caso son unas pruebas que determinen unos mínimos necesarios para realizar esta profesión", añade Aranda.

Por otro lado, tal y como apunta Nieves Sánchez Guitián, exdirectora de la Escuela Nacional de Protección Civil, si la dureza de dichas pruebas se justifica con la necesidad de una excepcional forma física, “lo llamativo es que, dada la importancia que tienen las pruebas físicas en el proceso de selección, no se realicen con posterioridad pruebas periódicas que avalen el mantenimiento de esa capacidad”

Compañerismo en un mundo de hombres

“Mi entorno recibió mi decisión de todas las maneras. Imagino que no es fácil asimilar que una hija, sobrina o amiga quiera dedicarse una profesión catalogada para hombres, dura y peligrosa, más aún con unos estudios y trabajo estable. Pero tras ver que iba en serio, no les quedó más remedio que aceptarlo, apoyarme y confiar en mí”, comenta orgullosa Isabel, quien además no considera que haya “machismo en la profesión, ni visto desde fuera, ni desde el propio cuerpo de bomberos”. “Creo que lo que se valora es el trabajo o eso espero. Todos han pasado las mismas pruebas, por lo que no veo porqué debería de ser diferente. Entre mis compañeros de oposición no me siento discriminada por ser mujer, todo lo contrario. Me siento muy arropada. Pese a que todos competimos por lo mismo, hay compañerismo y muy buen ambiente entre todos”, apunta.

Una vez superadas las temidas pruebas físicas, una bombera debe enfrentarse a todos los obstáculos que pueda encontrar en un mundo mayoritariamente de hombres: machismo, condiciones de las instalaciones comunes, convivencia, conciliación de la vida laboral con la familiar…

Por su parte, Rosa Pilar Martín, una de las cinco bomberas que forman parte del Cuerpo de Bomberos de Zaragoza, admite que “las pruebas fueron duras” pero el resultado es “el mejor trabajo donde se cuenta con la gratificación del ciudadano y el mejor compañerismo”.

“Mis compañeros son mi segunda familia. Con ellos no solo realizo la convivencia del trabajo, ahora muchos de ellos son grandes amigos"

En mi caso y el de mis cuatro compañeras, no tenemos nada que cambiar, pues estamos por igualdad de condiciones y trato. Sin embargo, sé por algunas compañeras de sitios más pequeños, que han tenido problemas de compañerismo, de vestuario y aseos que compartir…”, explica esta bombera de 52 años.

Tras varios juicios en diferentes zonas de la geografía española, siguiendo la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectivas entre hombres y mujeres, que incorpora la Directiva europea 2002/73/CE, relativa al principio de igualdad en lo referente a acceso al empleo y condiciones de trabajo, no sólo se han modificado las pruebas, sino las instalaciones de los parques, esperando mejorar dicha situación en todos los puntos del territorio español.

A pesar de todos los cambios realizados para fomentar la representación femenina en los Cuerpos de bomberos de España, ésta sigue siendo muy reducida en comparación con la que encontramos en otros países. En Francia, por ejemplo, la participación de las mujeres en los cuerpos de bomberos es del 10% aproximadamente y en América, donde sigue en aumento, el porcentaje es mucho mayor.

“Me encantaría que poco a poco la situación cambiase en España, y sobre todo que algún día, esta aspirante a bombera sea una bombera de verdad”, finaliza Isabel, quien espera poder mejorar todo lo posible para ver “cumplido su sueño”, tras aprobar la próxima oposición del Ayuntamiento de Madrid, para la cual, todavía no ha fecha establecida.