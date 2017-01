¿Quién quiere acabar con “el príncipe de las tinieblas”?

Después de la explosión del ‘caso Trillo’, la pregunta es obligada. ¿Quién quiere acabar con el embajador en Londres? ¿Se trata de fuego amigo? ¿La filtración sale del departamento de Defensa? ¿O el enemigo lo tiene en el Consejo de Estado? Lo único cierto hasta la fecha es que un dictamen de este órgano consultivo, intrascendente en términos jurídicos, pero que señala por primera vez al Ministerio de Defensa, que entonces dirigía Trillo, como responsable del accidente del Yak-42, en el que murieron 62 militares españoles que regresaban de Afganistán el 26 de mayo de 2003, ha intentado poner punto y final a su carrera política. El resto sólo son especulaciones, pero no es menos cierto que la autoría de esta filtración se ha convertido en la gran incógnita de toda esta historia.

El 3 de enero, el diario El País abría su portada con una noticia que ha confirmado las sospechas de muchos y ha removido los sentimientos de otros: El Consejo de Estado responsabiliza a Defensa del accidente del Yak-42. Una conclusión a la que llegó el órgano asesor del Gobierno el pasado 20 de octubre por unanimidad y que incluyó en el dictamen que remitió al Ministerio de Defensa motivado por la solicitud de indemnización formulada por los familiares de los militares españoles fallecidos en aquel fatídico accidente. Es más, el Consejo de Estado reconoce en este texto que el ministerio tuvo indicios del riesgo que suponían estos vuelos y no actuó.

No obstante, no se ha tenido conocimiento de dicho dictamen hasta hace dos días. Y no porque el Consejo de Estado lo hubiera hecho público, que no lo ha colgado en su página web hasta este jueves, sino porque alguien lo ha filtrado interesadamente. Según fuentes del órgano consultor, este texto aún estaba en disposición del Ministerio de Defensa y no había sido devuelto al órgano consultivo firmado. Esto significa que la filtración sólo ha podido salir de dos sitios: o bien del Gobierno, ya conocedor de estas conclusiones, o bien del Consejo de Estado que actualmente preside el histórico dirigente del PP Romay Beccaria y entre cuyos miembros también encontramos a importantes socialistas, como Fernando Ledesma o María Teresa Fernández de la Vega.

Entonces, ¿se trata de fuego amigo o fuego enemigo? Hay teorías para todos los gustos. Hay quien piensa que el destinatario de esta bomba no era Trillo, sino María Dolores de Cospedal. En definitiva, una jugada de su enemiga en el Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, para desestabilizarla de cara al próximo Congreso Nacional del PP y poner en duda su capacidad para compaginar el Ministerio de Defensa y la Secretaría General. Aunque no todos los ‘populares’ creen en esta “retorcida” conspiración. “Esta jugada hace daño a Trillo”, aseguran fuentes conservadoras.

Y por ello, la teoría del fuego amigo no acaba de cuadrar. De hecho, hay quien piensa que Mariano Rajoy siempre trató bien a Federico Trillo porque tenía “mucho que callar”. “Tiene que saber muchas cosas. En las épocas de Aznar, Rajoy e incluso en la última etapa de Fraga se le tenía por el príncipe de las tinieblas. Ha estado cerca del poder en todos los momentos clave entre 1989 y 2011”, explican fuentes ‘populares’. Tanto es así, que resulta llamativo, incluso en el PP, que el exministro de Defensa haya salido indemne de todos los escándalos en los que ha participado.

A Trillo no sólo se le recuerda por sus clamorosas meteduras de pata. El “¡manda huevos!” que se le escapó en el Congreso de los Diputados cuando era presidente. El “viva Honduras” cuando viajó como ministro a El Salvador. O sus salidas de tono con Perejil. Sino que en su historial encontramos episodios verdaderamente graves. Salió indemne del accidente que hoy le ha vuelto a colocar en la picota de la crítica nacional. Nunca pidió perdón por su irresponsabilidad al frente de Defensa. Pero nunca le faltaron premios políticos.

Trillo, el protegido del PP

En 2011, cuando Rajoy llegó a la Moncloa, el entonces ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, tuvo que romper la promesa del PP de acabar con los embajadores políticos. Trillo fue nombrado embajador en Londres pese a no pertenecer a la carrera diplomática. Y no le ha movido de ahí nadie, ni siquiera la investigación que abrió la Fiscalía Anticorrupción en el marco de la llamada trama eólica, cuyas diligencias se abrieron en Castilla y León por el cobro de comisiones sin justificación por supuestos servicios de asesoramiento en la construcción de parques de energías renovables.

Mariano Rajoy siempre le ha defendido. “Este dramático suceso ocurrió hace muchísimos años y ya está substanciado judicialmente", dijo el presidente del Gobierno el pasado martes desde Pontevedra. Finalmente Trillo va a ser relevado como embajador, pero no por imposición, sino porque así tocaba. Eso sí, aún está por ver si el líder del PP contará con él para otro puesto clave, o este es su fin político. Y es aquí donde entra en juego la otra conspiración, la que podría haberse fraguado en el propio Consejo de Estado.

Rajoy ya ofreció en 2011 a Trillo la presidencia del Consejo de Estado. Entonces la rechazó; pero ahora era muy probable que ya estuviera en disposición de aceptarla. Esta teoría, que también circula en el Partido Popular, es que a algún miembro socialista del órgano consultivo no quiere al exministro de Defensa como máxima autoridad. Por el momento, el PSOE ya han dejado claro a través del responsable del área Internacional y la UE de la Comisión Gestora, Ricardo Cortes, que ellos consideran un “esperpento” que Trillo vuelva al Consejo de Estado.

El ‘popular’ accedió en 1979 por oposición al cuerpo de letrados de este órgano consultivo. Tiene derecho si así lo considera, aunque desde el PSOE ya han dejado clara su posición. “¿Considera lo más responsable, desde un punto de vista ético, volver a un órgano que ha reprobado su gestión pública en esos términos? Si tiene un mínimo de dignidad, no lo hará”, ha zanjado Cortés.