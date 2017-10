Puigdemont le da dos meses de plazo a Rajoy para entablar diálogo

Antes de cumplirse el Plazo ha llegado la carta de Puigdemont. El presidente de la Generalitat se ha negado a responder si declaró o no la independencia y solicita al Presidente del Gobierno una reunión para "explorar acuerdos", algo que quiere hacer "lo antes posible". Además, le da un plazo máximo de "dos meses" para entablar diálogo. La presión sobre Puigdemont de los sectores más radicales (CUP y ANC) ha hecho imposible una respuesta al requerimiento, que por otra parte solo parecían desear algunos sectores del PDeCAt.

El president insiste en la necesidad de una mediación internacional para resolver el problema: "Mi carta quiere contribuir a alcanzar ese tipo de respuestas, que son las que nos pide la mayoría de la sociedad y las que se esperan en Europa, que no entiende otra forma de resolver los conflictos que no pase por el diálogo, la negociación y el acuerdo". Además, afirma sentirse sorprendido por el anuncio del Rajoy de poner en marcha el artículo 155 para suspender el autogobierno de Cataluña. "En este sentido, me sorprendió que...", afirma el texto.

A las 10.00 horas de hoy expiraba el plazo marcado por el Gobierno para que Puigdemont respondiera a su requerimiento sobre si el pasado 10 de octubre declaró la independencia de Cataluña en su comparecencia en el Parlament. El presidente de la Generalitat, en su misiva, no concreta este aspecto y adjunta las referencias documentales de su intervención, así como de la ley del referéndum y los resultados del 1-O, entre otros enlaces.

Puigdemont, en cambio, remarca que, en todo caso, los efectos del "mandato político surgido de las urnas el 1 de octubre" están "suspendidos" porque su "voluntad" es "encontrar la solución y no el enfrentamiento". Esta misma mañana, se vivirá un segundo episodio: la comparecencia en la audiencia Nacional de Trapero y los dirigentes de ANC y Omnium.