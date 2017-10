Puigdemont: "El momento aconseja mediación, y debe ser internacional"

Carles Puigdemont ha comparecido después la reunión del Govern. El presidente de la Generalitat ha hablado de las "actuaciones impropias de las supuestas fuerzas del orden". Puigdemont también ha anunciado una denuncia contra la Guardia Civil. "El momento aconseja mediación, y debe ser internacional. Hay que poner fin a la violencia judicial y a las restricciones de libertad". "No dejaremos de insistir en lo que ya es un clamor", añade.

"Naturalmente que el referéndum es válido", ha asegurado "pese a todos los barcos cargados de policía". "Si tenemos una participación idéntica, pese a los mensajes de miedo, a la de la que hubo con el referéndum de la constitución europea, ésto refuerza el resultado".

Respecto a los datos definitivos del 1 de octubre, comenta: "La administración electoral está trabajando a contrareloj para proponer resultados oficiales. Hoy no, mañana lo veo difícil", reconoce. Y sobre las posibles mediaciones. "Hace tiempo que tenemos disposiciones de gente de fuera. Si todo el mundo lo ve así, seguro que podremos aprovechar más de una". Además, no ha dudado en ensalzar la actuación de los catalanes que votaron "sí": "No menosprecien la fuerza del pueblo de Cataluña, un pueblo que pacíficamente es muy fuerte y no necesita actos de violencias para mantenerse en su razón".

Sobre el contacto con el Gobierno, asegura que no existe ninguno: "Un error de base es el no reconocimiento del problema. Si no reconocen que es un problema político, ¿qué incentivos tienen?". También ha añadido que hay acuerdos con la CUP para tomar las decisiones.