Puigdemont comparecerá el martes en el Parlament

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha pedido hoy comparecer el próximo martes, día 10, en el Parlament, con lo que retrasa un día sus explicaciones ante la Cámara catalana sobre cómo proceder tras el 1-O, en un momento en el que planea la posibilidad de una declaración unilateral de independencia.



Fuentes parlamentarias han indicado que Puigdemont ha pedido comparecer el martes por la tarde para explicar "la situación política actual", lo que sustituiría la comparecencia en el pleno del lunes día 9 que acordó la Mesa y que fue suspendida por el Tribunal Constitucional (TC). La Mesa y la Junta de Portavoces se reunirán a las 15.30 horas para admitir esta petición de comparecencia de Puigdemont y establecer la hora exacta de su celebración.



Al ser una petición expresa del presidente catalán, fuentes parlamentarias han indicado que prevalecerá sobre la solicitud de comparecencia para el lunes que presentó ayer Catalunya Sí Que Es Pot (CSQP), tras conocerse que el Tribunal Constitucional había suspendido el pleno del mismo día.



A diferencia de la primera petición de comparecencia de JxSí y la CUP, el escrito de Puigdemont enviado al Parlament no hace mención a la ley de referéndum, suspendida por el TC, ni tampoco al 1-O, sino que simplemente solicita dirigirse a la Cámara para "informar de la situación política actual", sin mencionar tampoco una eventual declaración unilateral de independencia.



Las comparecencias del presidente de la Generalitat habitualmente no incluyen ninguna votación, aunque fuentes de grupos de la oposición no descartan que JxSí y CUP puedan alterar en algún momento el orden del día para añadir una propuesta para declarar la independencia, que se votaría en pleno, o que Puigdemont aproveche su discurso para hacer alguna alusión a la secesión.