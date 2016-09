Puigdemont avisa a Ada Colau: "Tendrá que elegir entre república catalana o autonomía con monarquía"

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha avisado a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y a los "comunes" de que "más pronto que tarde" deberán elegir si "rechazan una república catalana y aceptan una comunidad autónoma de la monarquía", y deberán "mojarse", como han hecho otros partidos.



En una entrevista al diario Ara que será publicada este domingo con motivo de la Diada de Cataluña, Puigdemont ha respondido a las palabras de Colau en las que aseguró que para "desbloquear" la situación actual en Cataluña es necesario "regresar al 80 por ciento" de ciudadanos "favorables al derecho a decidir".



Puigdemont ha criticado ese argumento que, a su juicio, es "erróneo" y "tramposo": "Imaginemos que volvemos a derecho a decidir. Hacemos un planteamiento de consulta pactada con el Estado para hacer una república catalana confederada con España. Si nos dicen que no, debemos poder decir qué haremos", ha señalado.



"¿Qué hacemos si, a pesar de tener el 80 %, nos responden que no a un referéndum? ¿Decimos de acuerdo? ¿Ah, vale? No, hemos de decir qué haremos después, porque, si no, es un poco tramposo el argumento", ha aseverado el presidente catalán.



Puigdemont ha recordado que "la diferencia es que nosotros nos hemos mojado" al apostar por hacer un estado independiente "cuando se nos ha dicho que no" al referéndum.



"¿Comparte esta visión el mundo de los comunes? ¿La elección entre un estado independiente en forma de república será rechazada por ellos y por lo tanto aceptarán el marco de comunidad autónoma de monarquía? Es la elección que deberán hacer más pronto que tarde", ha advertido el dirigente.



A su juicio, "Colau y el mundo de los comunes (las confluencias que integran En Comú Podem, Barcelona en Comú y Catalunya Sí Que Es Pot) deberán responder algún día" a este punto, y en este sentido les ha pedido que "se añadan al grueso del consenso de la sociedad catalana" a favor de la secesión.



El presidente catalán ha recordado que "hay dos millones de personas que votaron a favor de la independencia", mientras que "infinitamente muchas menos votaron a favor de la confederación o la federación" con el resto del Estado.



"Entonces -ha agregado-, ¿dónde está la capacidad de movilización? ¿Dónde se aglutinan más consensos? ¿Dónde está la mayoría y el grueso de este país? De los que se presentaron a las elecciones con el mantra del derecho a decidir, uno fue extraparlamentario, Unió, y otro tiene un grupo con 11 diputados (SíQueEsPot). Nadie más".