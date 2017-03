El PSOE-M califica de "muy buena noticia" la candidatura de Díaz

La líder de PSOE de Madrid, Sara Hernández, ha considerado este sábado una "muy buena noticia" que Susana Díaz vaya a anunciar el próximo 26 de marzo su candidatura a la Secretaría General y ha subrayado la necesidad de que no haya hostilidades el proceso abierto en el partido.



Hernández ha hecho estas declaraciones en Getafe, donde el aspirante a secretario general del PSOE Patxi López presenta el documento político que sustenta su candidatura a las primarias, con la bandera de la "unidad" como reclamo para los militantes.



La líder de los socialistas madrileños ha valorado que haya diversos proyectos sobre la mesa para debatir y consensuar el futuro del PSOE. Y tras animar a cuantos aspiran a liderar el partido a dar un paso adelante, ha asegurado que va a hacer todo lo posible para que no haya hostilidad.



En este sentido, ha apelado a la fraternidad entre los socialistas para que los debates se desarrollen en un clima de tranquilidad y serenidad. Ha recalcado que la unidad que defiende el proyecto de Patxi López es una de las señas del partido y una "necesidad ahora muy importante" para el PSOE.



"De nada sirve intentar cambiar para no cambiar nada y tampoco radicalizarlo, porque eso nos aleja de la mayoría social", ha subrayado la también alcaldesa de Getafe.