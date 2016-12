El PSOE tiende la mano a nuevos pactos con el Ejecutivo

El portavoz de la gestora del PSOE, Mario Jiménez, ha presagiado hoy que la legislatura va a ser "fructífera", ya que la situación de minoría del PP le hará "sufrir derrotas muy importantes", si bien ha tendido la mano al Gobierno de Mariano Rajoy para llegar a pactos de Estado que beneficien a la ciudadanía.



Jiménez, en una rueda de prensa en la sede de Ferraz, ha rechazado los reproches de Podemos de que el PSOE está participando en una gran coalición con el PP y ha asegurado que los socialistas han pasado a ser "el centro del tablero político" y de ellos depende el que salgan adelante nuevas iniciativas.



"Va a ser una legislatura fructífera porque el PP ya no tiene mayoría absoluta", ha dicho Jiménez, quien ha advertido a Rajoy de que la meta en 2017 seguirá siendo "dar la vuelta a una parte importante" de las reformas que aprobó en su anterior mandato.



Aunque ha insistido en que es "remotísimo" que los socialistas aprueben los presupuestos de 2017, el portavoz de la gestora ha abierto la puerta a seguir alcanzado acuerdos con el Ejecutivo.



"El PSOE es un partido de Estado y siempre que se pongan encima de la mesa pactos de Estado, de trascendencia institucional para el conjunto de la ciudadanía y que deban preservarse de las posiciones partidistas, evidentemente el PSOE estará", ha garantizado.



Jiménez ha remarcado que estudiarán las ofertas que les haga el Gobierno para ver si realmente se tratan de pactos de interés para los ciudadanos o "de otra cosa".



A su entender, si Rajoy pretende que el PSOE respalde cualquier medida, "será muy complicado" el consenso.



Jiménez ha recordado que los socialistas, tanto cuando han estado en el poder, como en la oposición, siempre "ha demostrado que es capaz de llegar a pactos de Estado", mientras que el PP ha tenido "la fea costumbre" de rechazarlos cuando no ha gobernado.



El portavoz de la gestora ha hecho gala de que el PSOE "se ha situado en el centro del tablero" y es el único que está sacando medidas adelante negociando con partidos de distinto signo.



"Hoy todo el mundo asume, el Gobierno, el PP, los partidos de la oposición y también la sociedad civil, el papel determinante del PSOE. Nada sale adelante si no sale de la mano del PSOE", se ha vanagloriado Jiménez, quien ha citado como ejemplos el rechazo a la Lomce y a la Ley de Seguridad Ciudadana o la subida del salario mínimo.



Ante las críticas de Podemos y, en menor medida, de Ciudadanos de que PP y PSOE están reactivando el bipartidismo, Jiménez ha incidido en que a su partido "no le preocupa si le viene bien a A o a B, sino al interés general".



"Si Podemos y Ciudadanos, a base de presentarse como nuevos, no están siendo capaces de tener iniciativa política, es su problema", les ha afeado Jiménez, quien, en el caso de C's, ha enmarcado sus quejas hacia el PSOE en que tiene "un poco de despecho" al haber perdido protagonismo.



Sobre los presupuestos de 2017 que el Gobierno pretende presentar en los primeros meses del año, el portavoz de la gestora ha dicho que la posibilidad de que el PSOE los apoye es "remotísima, por no decir ninguna".



"Las posibilidades son cercanas al cero. Con nosotros no puede contar el Gobierno para sacar adelante los presupuestos", ha resumido Jiménez, quien ha añadido que lo más probable es que su partido presente una enmienda a la totalidad de las cuentas.



Jiménez ha criticado la visión triunfalista de Rajoy sobre la situación de la economía cuando el Gobierno ha sido incapaz de que la mejoría se traslade a las familias.



A su entender, la política del PP ha traído empleo más precario, ha empobrecido a la clase trabajadora, ha aumentado la brecha salarial y ha empeorado las pensiones, además de haber "esquilmado" el Fondo de Reserva de la Seguridad Social.



Respecto a Cataluña, Jiménez ha advertido al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y a los partidos independentistas que su plan para tratar de lograr la separación de Cataluña "es una vía muerta que no va a llevar a ningún lado".



Ha hecho hincapié en que "cualquier planteamiento que se sitúe al margen de la ley es un camino cegado que no va a llegar a ninguna parte en España, se produzca donde se produzca".



Ha emplazado a Rajoy y a Puigdemont a que den detalles del diálogo que mantienen para saber si el presidente catalán está dedicándose a "un juego de doble cara", respaldando la hoja de ruta soberanista, pero al mismo tiempo, hablando con el PP.



Respecto a la puesta al día de la Constitución, Jiménez ha subrayado que su partido sigue teniendo voluntad de abrir el debate, pero ha abogado por "articular un pacto previo en el que se delimite el alcance de la reforma".