El PSOE responde a Iglesias: "Si hoy no hay Gobierno es porque él no quiso"

El portavoz del PSOE en el Senado, Óscar López, ha replicado este martes al llamamiento a negociar que ha hecho a los socialistas el líder de Podemos, Pablo Iglesias, que si hoy no hay Gobierno en España es porque él "no quiso" en la legislatura pasada.



López, que ha vuelto a defender en una entrevista en Onda Cero la posición de su partido de votar en contra de la investidura de Rajoy, ha insistido también en que corresponde al presidente del PP, Mariano Rajoy, intentar formar gobierno.



A este respecto, ha hecho hincapié en que el PP logró el apoyo de 179 diputados -mayoría absoluta- para elegir a la 'popular' Ana Pastor como nueva presidenta del Congreso.



"Que alguien me explique cómo ahí sacaron mayoría y el señor Rajoy no la va a tener. Alguien votó a alguien y no fue el PSOE", ha remarcado.



A las peticiones de diversas personalidades políticas y sociales para que el PSOE intente un acuerdo para gobernar con Ciudadanos y Podemos López ha recordado que esos dos nuevos partidos "se vetaron entre ellos" la pasada legislatura y que ese "veto continúa".