El PSOE prepara una enmienda a la totalidad a los presupuestos

El grupo parlamentario socialista prepara una enmienda a la totalidad al proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2017, que previsiblemente presentará el gobierno del PP en los próximos meses.



"No los conocemos pero si nos atenemos a los antecedentes, serán unos presupuestos que no respondan al interés general, al menos desde la perspectiva del PSOE", ha señalado el diputado del PSOE por Madrid Rafael Simancas en rueda de prensa junto a la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapié, y la parlamentaria Carlota Merchán.



Simancas ha explicado que la posición del PSOE en relación a la presentación de los presupuestos de 2017 es presentar una enmienda a la totalidad a los mismos porque "es la forma en la que los grupos parlamentarios expresan su rechazo" al proyecto.



Con respecto al futuro congreso del partido del que saldrá un nuevo secretario general, el diputado ha dicho que "aún no se ha convocado y cualquier valoración en torno a su desarrollo parece precipitada".