El PSOE pide la dimisión de Luis de Guindos

El PSOE ha pedido hoy la dimisión del ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, por sus mentiras para explicar la candidatura de José Manuel Soria a un puesto del Banco Mundial y por no haber asumido "ningún error", y por todo ello no le considera "digno" para seguir en el cargo.



Así se ha manifestado el portavoz económico del grupo socialista en el Congreso, Pedro Saura, durante su intervención tras la del propio Guindos, quien comparece en la Comisión de Economía y no en el Pleno del Congreso, para aclarar qué sucedió con el nombramiento de Soria y qué para que luego se descartara.



Para el diputado socialista, "el nombramiento de Soria fue un gran error" sobre el que el titular de Economía no ha dado explicaciones ni asumido errores, y que corrobora además que "el compromiso con la regeneración democrática" del presidente en funciones, Mariano Rajoy, es "cero".



Porque se conoció la propuesta "dos minutos después" de acabar la investidura fallida del candidato del PP. "Estaba pidiendo la confianza de la Cámara mientras tenía preparado el nombramiento de Soria, que trataron de justificar con mentiras", ha añadido.



Por ello, ha concluido, "Rajoy no es de fiar" y no puede pedir la confianza de nadie para seguir como presidente del Gobierno.