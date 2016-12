El PSOE no apoyará el código de buenas prácticas del Gobierno sobre las cláusulas suelo

El grupo parlamentario socialista no apoyará un código de buenas prácticas sobre las cláusulas suelo al que se acojan voluntariamente los bancos, ya que sigue apostando por establecer un procedimiento extrajudicial al que se tengan que acoger todas las entidades.



Para el portavoz de Economía del grupo parlamentario socialista, Pedro Saura, el código de buenas prácticas que el Gobierno quiere aprobar mañana en el Consejo de Ministros es "inaceptable" porque se inclina hacia los bancos y no hacia los afectados.



En su opinión, la solución para agilizar la devolución del dinero debe ser un procedimiento extrajudicial "rápido, eficaz y con coste cero" para el cliente y sin quitas.



Además de anunciar el rechazo socialista a las nuevas reglas de juego que quiere fijar el Gobierno, Saura ha insistido en que su grupo pedirá "como mínimo" que se tramite como proyecto de ley en la Cámara baja.



Y es que, ha recordado, ya existe una sentencia europea "que deja las cosas claras" en favor de los consumidores, por lo que no cabe un código de buenas prácticas al que los bancos se adhieran voluntariamente.



En rueda de prensa tras la reunión mantenida con el propio ministro de Economía, Luis de Guindos, el portavoz socialista ha explicado que le han "enseñado" el camino que debería seguir el Gobierno, teniendo en cuenta las sugerencias de las asociaciones de afectados, y el Ejecutivo se ha mostrado dispuesto a estudiarlo.



Aún así, Saura ha reiterado que el grupo socialista ha pedido ya que comparezca De Guindos en el Congreso para hablar de este asunto.