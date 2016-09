El PSOE insiste en una reforma exprés para esquivar las elecciones en Navidad

La 'número dos' del PSOE por Madrid, Margarita Robles, considera posible una reforma exprés de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) para acortar la campaña electoral de quince a siete días y evitar así que unas hipotéticas terceras elecciones cayeran el día de Navidad.



En declaraciones en el Congreso, Robles ha acusado al candidato del PP, Mariano Rajoy, de haber situado el debate de investidura esta semana para que esas futuras elecciones cayeran el 25 de diciembre y así poder culpar al PSOE de que los comicios sean en Navidad.



"Con sinceridad, cuando se fijó la fecha del 25 de diciembre se hizo con toda la intención y así poder culpabilizar al PSOE. Cuando ha visto que el PSOE va a proponer esa reforma de la ley electoral, si el PP se opone ahora, quedaría retratado", ha subrayado.



Según Robles, hay expertos en derecho constitucional y administrativo que creen viable esa reforma de la LOREG, que en cualquier caso debería aprobarse antes del 31 de octubre, fecha en la que quedarán disueltas las Cortes si la investidura de ningún candidato sale adelante en dos meses.



"La reforma hay que estudiarla con calma", ha admitido la diputada del grupo socialista, que ha señalado las enormes "lagunas" del actual ordenamiento jurídico que, en el caso de los procesos electorales, tiene unos plazos "muy largos".



Por eso, se ha mostrado partidaria de que cuando la legislatura eche a andar se haga una reflexión profunda sobre una reforma de la Constitución en este sentido.



El instrumento para acortar la campaña electoral que apunta el PSOE sería una proposición de ley de reforma de la LOREG, presentada por uno o varios grupos parlamentarios del Congreso, que podría tramitarse en pocas semanas en ambas Cámaras siempre que exista un amplio consenso.



No obstante, y antes de su debate, las proposiciones de ley deben ser enviadas al Gobierno, en este caso en funciones, para que muestre su conformidad o no con la tramitación, tal y como marca el artículo 126 del Reglamento del Congreso.



El Gobierno tiene un mes para pronunciarse si esa propuesta implica aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios.



Un informe de los letrados del Congreso elaborado la pasada legislatura, señalaba que no había razones para que la Cámara no pudiera tramitar proposiciones de ley.



Señalaba que no hay obstáculo para que el Gobierno, aún estando en funciones, se pronuncie sobre el contenido de esas proposiciones en el plazo de 30 días que establece la ley, antes de su toma en consideración por el pleno del Congreso.



Preguntada por la posibilidad de que el PP proponga también una reforma de la Constitución para que el presidente del Gobierno se elija en una segunda vuelta electoral, Robles lo ha calificado de "conejo en la chistera" para que el PSOE apoye la candidatura de Rajoy.



Tampoco ha querido comentar las supuestas diferencias internas en el seno del partido para que pase del "no" a la abstención, ya que no es militante del PSOE.



"Me siento cómoda votando el no", ha garantizado.