Rajoy le manda una carta a Puigdemont en la que le pide diálogo "dentro de la ley"

Después de las declaraciones de Soraya Sáenz de Santa María en las que la viceprensidenta ponía en marcha el segundo plazo para que Carles Puigdemont vuelva a la legalidad, Mariano Rajoy ha mandado una carta oficial al president de la Generalitat secundando las palabras de la 'número dos' del Gobierno. El presidente le ha advertido de que “será el único responsable de la aplicación de la Constitución”, aunque aclara que la aplicación el artículo 155 de la Constitución “no implica la suspensión del autogobierno sino la restauración de la legalidad en la autonomía”.

Rajoy no ha dudado en recordar a Puigdemont que dejó "en suspensión" la declaración de independencia para abrir un proceso, "de dos meses", para dialogar. Ahora, con el primer plazo cumplido y sin que el presidente de la Generalitat haya dado la respuesta clara que exigía el Gobierno, se abre el plazo hasta el jueves, a las diez de la mañana, en el que el presidente de la Generalitat aún tiene la oportunidad de responder que no tiene que “revocar la declaración de independencia de Cataluña porque no está declarada”, según declaraba Sáenz de Santamaría.

“Lamento que usted haya decidido no responder al requerimiento remitido el pasado 11 de octubre y, por tanto, no aclarar el extremo de si alguna autoridad de la Generalitat ha declarado la independencia de Cataluña”, comienza Rajoy. “Espero que en las horas que quedan hasta que se cumpla el segundo plazo del citado requerimiento responda con la claridad que todos los ciudadanos exigen y el derecho requiere”.

“Prolongar esta situación de incertidumbre solo favorece a aquellos que pretenden liquidar la concordia cívica e imponer un proyecto radical y empobrecedor para Cataluña”, asegura, al igual que lo hizo horas antes su vicepresidenta. No habrá aplicación del artículo 155 de la Constitución si se vuelve “a la legalidad”, que es condición previa “para cualquier diálogo democrático”. Esa legalidad incluye la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Cataluña en vigor “que han resultado gravemente lesionados por las actuaciones”.

Para Rajoy no son creíbles las llamadas al diálogo cuando el jefe de Gobierno de Cataluña se niega “a hablar con una parte importante de la sociedad catalana a través de sus legítimos representantes” que aunque son menos en escaños que la mayoría parlamentaria que sustenta a Puigdemont “representa a un mayor número de ciudadanos en votos”. Además, vuelve a instar al president, como lo hizo la vicepresidenta del Gobierno, a que comparezca "ante el Parlamento y trasladar sus demandas a los legítimos representantes de la soberanía nacional”.

El PSOE responsabiliza a Mas de la posible aplicación del artículo 155

El portavoz de la Ejecutiva del PSOE, Óscar Puente, ha calificado de "inadmisible" la respuesta que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha dado al Gobierno sobre la declaración de independencia catalana y ha dicho que si se aplica el artículo 155 de la Constitución será el único responsable.

En rueda de prensa en la sede del PSOE, Puente ha emplazado a Puigdemont a dialogar dentro de la legalidad y las instituciones y ha señalado que la contestación que ha remitido por carta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no es en realidad una respuesta a su requerimiento para aclarar si declaró o no la independencia de Cataluña.

También ha señalado -coincidiendo con Mariano Rajoy- que si finalmente el Gobierno tiene que aplicar el 155 el "único responsable" será Puigdemont, a quien ha recordado que "tiene en su mano" evitarlo, volviendo al diálogo por el que siempre ha apostado el PSOE, pero en el marco legal y dentro de las instituciones, como en la comisión parlamentaria para la reforma de la Constitución.