El PSOE dice 'no' al techo de gasto y carga contra la rebaja fiscal de Ciudadanos

El PSOE ha confirmado este lunes su voto en contra de los objetivos de déficit del Gobierno del PP con el argumento de que se logran recortando el gasto social y ha responsabilizado directamente a C's de poner en peligro las pensiones y la protección por desempleo con su exigencia al Ejecutivo de bajar el IRPF.

"La pregunta a Ciudadanos es cómo piensan pagar las pensiones de este país y si consideran que el nivel de protección por desempleo es el adecuado, porque estamos en la mitad de cuando empezó la crisis", ha cargado el secretario de Organización, José Luis Ábalos, contra el partido de Albert Rivera por estar "alimentando la esperanza" de llegar a un acuerdo con el Gobierno sobre el techo de gasto bajando los impuestos.



Ábalos ha explicado la posición respecto al techo de gasto fijada esta mañana por la dirección socialista en una rueda de prensa junto al presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, que ha participado en la reunión de la ejecutiva en su calidad de nuevo presidente del Consejo de Política Federal. Tras apuntar que "queda muy bonito lo de bajar los impuestos", Ábalos ha rechazado la política del PP de "recortar gasto porque renuncia a incrementar los ingresos" y ha insistido en preguntarse "quién va a pagar las pensiones en dos años", ya que, a su juicio, "con el mismo dinero y más pensionistas habrá que bajarles la pensión".



Al mismo tiempo que el Consejo de Ministros acordaba los objetivos de déficit y el incremento del 1,3% en el techo de gasto para 2018, la ejecutiva de Pedro Sánchez dejaba claro que el Ejecutivo no le ha trasladado "formalmente" ninguna propuesta de negociación y aprobaba una resolución contraria basada en once razones. La principal, que el Gobierno continúa con los recortes del Estado del bienestar, cuando podía haber "hecho mucho más por la vía del ingreso". "El PP lo que hace es plasmar su convicción política e ideológica conservadora, absolutamente antagónica con la socialdemocracia", ha contrapuesto Ábalos, tras subrayar que el PSOE comparte las razones planteadas por Bruselas para decidir el objetivo del 2,2%.



Para los socialistas, la política del PP de "recortar" en sanidad, educación, vivienda, prestaciones por desempleo e inversión productiva "profundiza en una sociedad cada vez mas desigual", en la que pensionistas y trabajadores pierden poder adquisitivo mientras se beneficia fiscalmente a una "minoría privilegiada", y reduce el Estado social "al mínimo". También critican que el déficit se distribuya de modo "desigual" entre las administraciones del Estado, "penalizando" a las comunidades autónomas y los ayuntamientos, donde se residencia la mayor parte de los servicios del bienestar.



Vara ha recordado a ese respecto que el compromiso del PSOE con la ley estabilidad presupuestaria en las instituciones donde gobierna no puede articularse "de cualquier manera" y que "si el PP quiere ir a estados sociales mínimos" los socialistas "no pueden colaborar ni contribuir". Tras subrayar que los presidentes socialistas no son una "banda de quejicas", Vara ha insistido en que "por la parte del gasto no se pueden cuadrar más las costuras" de las comunidades autónomas.



El PSOE asegura que no puede entender que si el país está creciendo al 3% -al 4,5% nominalmente- haya más precarización del empleo y de las condiciones de vida, y más recortes sociales.



Su secretario de Política Económica y Empleo, Manuel Escudero, se ha quejado también de que el PP y Cs "no entiendan que el problema del déficit es de falta de ingreso, no de gasto excesivo". Este ha avanzado que la reforma fiscal que plantea el PSOE se basa en avanzar en la homogeneización del tratamiento de las rentas de capital con respecto a las rentas del trabajo, lo que afectaría al 10% de la población más rica del país, y en un impuesto mínimo de sociedades del 15% para los 3.000 grupos empresariales que hay en España y que suponen solo el 2% de empresas del país.