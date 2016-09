El PSOE critica que el Gobierno imponga "cuándo y cómo" comparece De Guindos

La vicepresidenta segunda del Congreso, Micaela Navarro (PSOE), ha dicho hoy que le parece "un poquito fuera de tono" que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, haga declaraciones en las que "parece que es ella la que tiene que decidir cómo y cuándo" comparece el ministro De Guindos.



Navarro se ha referido así a las manifestaciones que realizó la vicepresidenta el pasado viernes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, cuando dio a entender que el ministro de Economía en funciones no irá a una sesión plenaria, aunque se convoque, a dar explicaciones sobre el nombramiento y la renuncia del exministro José Manuel Soria al cargo de director ejecutivo del Banco Mundial, sino que comparecerá en la comisión de Economía.



"Parece que ella es la que tiene que decidir cómo y cuándo se comparece en función de lo que ella prevé que los grupos quieren en esa comparecencia", ha criticado Navarro antes de participar en la reunión de la Mesa del Congreso que tratará este asunto.



Tras insistir en que "por lo menos el PSOE lo que quiere es saber qué pasó", ha apuntado que "quien se pone la venda antes de que tiren la piedra es porque ellos sí estarían pensando en una revancha".



Navarro ha argumentado que los socialistas quieren saber "por qué se propuso al señor Soria" y "por qué se dieron argumentos como que de no haberlo propuesto se hubiera cometido una ilegalidad y tras días después se retira la propuesta y ya no hay ilegalidad de ningún tipo".



"Lo que no nos gustan son las mentiras, ni las medias verdades, porque confunden a mucha gente", ha señalado la diputada, para quien "cuando un funcionario tiene derecho a ocupar un sitio, se llame como se llame, tiene que ocuparlo y lo que no puede pasar es que en veinticuatro horas de golpe desaparezca ese derecho".



Navarro ha confirmado que en la reunión de hoy de la Mesa el PSOE pedirá que el "pleno urgente ordinario fuera de calendario" se celebre esta misma semana y que, de no ser así, votará en contra del borrador de calendario de sesiones.