El PSOE celebrará primarias en mayo y el Congreso Federal en junio

El líder del PSOE extremeño y presidente de esta comunidad autónoma, Guillermo Fernández Vara, ha apuntado este martes por la noche que el 39 Congreso Federal del PSOE se celebrará en junio, y un mes antes, el proceso de primarias.



Este es el calendario que, según Vara, propone la dirección de la gestora del PSOE, si bien ambas fechas no serán aprobadas hasta el próximo sábado por el Comité Federal, ha dicho el dirigente extremeño durante una entrevista en el programa radiofónico "La linterna", de la Cadena COPE.



En clave interna del PSOE, el secretario general de los socialistas extremeños ha aseverado que la situación que se generó en el seno de su partido -antes, durante y tras el Comité Federal del 1 de octubre del pasado año- le hizo "sufrir", "llorar" y "sentir dolor".



"Lo que ocurrió el 1 de octubre se podría haber evitado", ha dicho Vara, sobre todo si la dirección, en vez de convocar al Comité "para votar un sí o un no a la celebración de un congreso, se hubiera llamado para un sí o un no para convocar a la militancia respecto a la abstención"..



"¿Por qué no se hizo?. En la respuesta a esa pregunta está la clave de lo que ocurrió", ha agregado el líder extremeño, quien ha desvelado que aquel día, en el que fue insultado y vilipendiado, abandonó la sede de Ferraz oculto en la parte trasera de un coche.



"Hemos vivido algo muy duro. Necesitamos tiempo para reconciliarnos" entre los socialistas, ha manifestado Vara, quien temió que la marca PSOE se iba "por un sumidero". "Ha habido amigos que me han dejado de hablar y compañeros de años, que ahora nos cruzamos y nos agachamos la cabeza", ha lamentado. Asimismo, ha reafirmado la abstención del PSOE para que España tuviera Gobierno.



"Este partido no nació para ser útil a sus militantes. Nació para ser útil a aquella gente de este país que lo necesitaba, que en aquel tiempo era una clase trabajadora que trabajaba de sol a sol", ha expuesto.



El dirigente extremeño ha defendido la idea del ex presidente del PSOE Ramón Rubial: "primero España, luego el PSOE y después nosotros, los militantes",



Preguntado si remodelará su Gobierno regional, Vara ha afirmado que, "de momento, no", si bien ha añadido "ya hablaremos" cuando finalice el proceso de aprobación de los presupuestos regionales.