El PSOE: "Barberá usa el Senado para entorpecer la acción de la justicia"

El portavoz adjunto del PSOE en el Congreso, José Luis Ábalos, ha asegurado que el Senado "se ha convertido en la única coartada para mantener el aforamiento a Rita Barberá", a quien ha acusado de estar "más preocupada por mantener sus privilegios que por devolver la dignidad al Senado".



Ábalos ha manifestado en un comunicado que ningún ciudadano español "merece" que sus instituciones estén representadas por "políticos acusados de delitos como los que se le presumen a la exalcaldesa".



El portavoz socialista ha lamentado que la decisión del Tribunal Supremo de investigar a Barberá por blanqueo de capitales en el caso Imelsa "no haya sido suficiente" para que la senadora reflexione.



"La decencia de los políticos está ligada al respeto al Estado de Derecho y la regeneración en nuestras instituciones, unos conceptos que para Barberá no existen. La exalcaldesa va a utilizar una vez más esta institución para mantener su aforamiento y entorpecer la acción de la justicia", ha asegurado.



El diputado por Valencia ha remarcado que Barberá no se queda en el Senado por el interés general, sino por "sus intereses personales".



"Sigue utilizando las instituciones públicas a su antojo, una prueba evidente de la descomposición del sistema democrático causada por el PP de Mariano Rajoy", ha indicado.



José Luis Ábalos ha criticado "el bochornoso espectáculo judicial" que ha causado el caso Imelsa y ha reclamado "generosidad" a la exalcaldesa, quien a su juicio "no sólo debe causar baja en su partido, sino dar un paso atrás para dejar de pervertir instituciones públicas como la cámara alta". E