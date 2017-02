El PSOE arremete contra Rajoy por el rescate

El coordinador de la ponencia económica del PSOE, José Carlos Díez, ha arremetido hoy contra la política económica del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, por dejarse rescatar frente a la legislatura de José Luis Rodriguez Zapatero que evitó el rescate hasta en tres ocasiones.



Durante el Foro económico "España 2020: una economía sostenible social y ambientalmente" que debate la ponencia oficial del PSOE de cara al 39 Congreso Federal del partido, Díez también ha criticado duramente que Rajoy provocará la mayor fuga de capitales de España durante la crisis financiera.



"A Zapatero le intentaron rescatar tres veces y no lo consiguieron y a Rajoy, a la primera", ha aseverado tras señalar que el PSOE pretende hacer un programa económico para "recuperar la ilusión", con un nuevo modelo de relaciones laborales que cree empleo de calidad sostenido y un "contrato social".



También, ha señalado que el cambio climático es una oportunidad para las empresas innovadoras y tecnológicas españolas y ha criticado que el gobierno del PP frenara el impulso a la innovación que había hecho Zapatero y redujera el gasto en I+D+i.



Díez ha moderado el panel "Empleo y socialdemocracia en el siglo XXI", en el que han participado el catedrático de Economía e investigador de IREA, Antón Costas y la catedrática de Derecho del Trabajo, Yolanda Valdeolivas.



El coordinador económico del PSOE ha sido muy crítico también con el gobierno de José María Aznar por provocar una burbuja inmobiliaria que originó la crisis y ha reiterado que cuando Zapatero llegó al Gobierno "la burbuja está ya formada por Aznar".



Además, ha señalado que en ese momento no existían herramientas para "pinchar" dicha burbuja ya que los tipos de interés los dirigía el BCE y las normas europeas no permitían hacer una limitación de crédito en España.



Díez ha criticado la gestión de PP para afrontar el saneamiento bancario en 2012, ya que tras reconocer que existía un agujero de 50.000 millones y afirmar que Estado "no iba a meter un euro" generó desconfianza y provocó la mayor fuga de capitales de España.



Por su parte, la catedrática de Derecho del Trabajo, Yolanda Valdeolivas, que ha participado en la elaboración de la ponencia, ha señalado que hay que combinar la flexibilidad del mercado laboral con los derechos a los trabajadores.



Ha criticado que el PP haya "movido todo el escenario" laboral y ha incidido en que la reforma laboral ha segregado el empleo por lo que ha pedido avanzar en políticas activas y en recuperar los principios de regulación para evitar la precarización y la temporalidad.



"Lo que no es flexibilidad es hacerlo sin causa justificada", ha dicho al tiempo que ha lamentado que el contrato indefinido de apoyo a los emprendedores, que contempla un año de prueba sin indemnización, sea "ficticio" porque no crea empleo fijo sino temporal.



Valdeolivas ha pedido recuperar la causalidad de los contratos y una negociación colectiva que reequilibre los derechos de los trabajadores.



También, ha instado por un aumento de los salarios, y el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y por mejores políticas de conciliación social y laboral.



"Un proyecto socialdemócrata requiere un empleo de calidad, salarios dignos porque son los que generaran las cotizaciones y la riqueza", ha aseverado.



Asimismo, ha afirmado que hay que dejar de hablar del gasto como solución y hablar de ingresos con una reforma fiscal que sea justa.



El catedrático en Economía e investigador del IREA, Antón Costas, ha asegurado que uno de los retos a los que se enfrenta el PSOE es conciliar la "economía de Estado con el progreso social" para así dotar un programa "sostenible y viable" que se reconcilie con la sociedad del siglo XXI.



Ha destacado que hay "muchas razones" para invertir esfuerzos en la educación pero esta "no es la estrategia para acabar con el desempleo", sino que es necesario "rediseñar" el capitalismo y la globalización "dentro de la integración europea".



"El reto es conciliar la economía de Estado, con el progreso social y la democracia", ha insistido durante su intervención para mantener el contrato social como el "pegamento" de la sociedad española y la economía de mercado.