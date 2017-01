El PSOE de Andalucía cree que habrá varios candidatos a las primarias

El secretario de Organización del PSOE andaluz, Juan Cornejo, ha defendido hoy que la "pluralidad" y la "unidad" en su partido son "compatibles", y se ha mostrado convencido de que habrá "varios candidatos" a las primarias para elegir al nuevo secretario general del partido.



"La pluralidad y, una vez que se celebre el congreso, que salgamos todos a una es compatible", ha asegurado en conferencia de prensa al ser preguntado si el PSOE andaluz es partidario de una candidatura de unidad.



Interpelado sobre la posibilidad de que el ex secretario general de los socialistas vascos Patxi López dé el paso de presentarse a las primarias, ha señalado: "Respetamos a todo aquel compañero que quiera dar el paso y, a partir de ahí, que decidan lo militantes".



Sobre si el exsecretario general Pedro Sánchez puede estar sopesando presentarse o volcar su apoyo en otro candidato que dispute el liderazgo a Susana Díaz en las primarias, ha respondido: "Pues muy bien, que haga lo que más le guste".



Respecto a si al PSOE andaluz le preocupa o le sorprende que dirigentes históricos del partido puedan estar impulsando una candidatura alternativa a la de Susana Díaz -en caso de que finalmente se presente- ha dicho que, si es así, no se puede "hacer nada, por lo que lo mejor es no perder el tiempo" en hablar de ello.



"Que se presenten los que quieran presentarse, eso lo va a decidir una persona; que alguien le ayude o no ... es una tontería perder el tiempo en esto, ¿para qué?", ha zanjado.



En cuanto a la propuesta de calendario que planteará la gestora en el Comité Federal del próximo sábado, ha asegurado que no la conoce, pero ha avanzado que el PSOE andaluz va a apoyarla "casi con toda probabilidad, por no decir al cien por cien", tras lo que ha recordado que el presidente, Javier Fernández, ya dijo que el congreso se celebraría antes del verano.



Preguntado si ha habido nuevas peticiones de afiliación en el PSOE andaluz ante el futuro proceso de primarias, ha respondido: No, lo normal, no hay datos que nos hayan llamado la atención" en ese sentido