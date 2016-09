El PSOE-A pide "no engañar" con un pacto con Podemos y C's que es "inviable"

El PSOE andaluz ha reclamado este lunes al presidente en funciones, Mariano Rajoy, que sea "generoso" y dé "un paso atrás" tras sus dos intentos fallidos de investidura, y también ha calificado de "inviable" un pacto a tres del PSOE con Podemos y Ciudadanos, por lo que ha reclamado que no se "engañe" con eso.



En rueda de prensa tras celebrar la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE-A, a la que ha asistido la presidenta andaluza, Susana Díaz, el secretario de Organización, Juan Cornejo, ha señalado que la dirección federal del partido busca ese acuerdo a tres bandas "con la buena voluntad de buscar una solución", pero que por la posición de los otros dos partidos es "inviable", con lo cual considera que no se puede "distraer" a los ciudadanos con ello.



Ha manifestado que creen que hay una buena voluntad en la búsqueda de la suma de tres partidos, aunque "aritméticamente lo resuelve pero políticamente es inviable" por el "veto cruzado" entre Ciudadanos y Podemos, "que imposibilita cualquier acuerdo, con lo cual no engañemos a los ciudadanos". "No distraigamos ni llevemos a los ciudadanos a un camino diciendo que puede dar sus frutos cuando eso es inviable", ha añadido Cornejo, quien considera que este tema "se va a resolver solo" porque desde los dos partidos ya han dicho que no aceptan un acuerdo "que permitiera llegar a una investidura con números".



Cornejo ha culpado de la situación actual a Rajoy y a su "incapacidad y falta de liderazgo" para tener mayoría suficiente, por lo que considera que por la opinión de todos los partidos una renuncia suya "podría ayudar mucho al debate", aunque ha insistido en que el PSOE andaluz "no está ahora" en la abstención. Al ser preguntado sobre si una renuncia de Rajoy llevaría al PSOE andaluz a valorar esa abstención ha respondido que es "incapaz" de avanzar eso ahora y ha agregado: "Cuando lleguemos al río cruzaremos el puente".

Comité Federal del PSOE



Ha hecho hincapié en que el PSOE andaluz "no está en la abstención, entre otras cuestiones porque no se ha producido un debate que lleve a esa posición" y porque cualquier decisión en ese sentido debe tomarse en los órganos correspondientes, ya que no se ha producido ningún comité federal que cambie la posición acordada. Sobre ese extremo, el número dos del PSOE andaluz ha pedido que no se interprete "lo que uno dice o deja de decir" y que se juegue "sin trampas".



Ha explicado que no cree "que nadie deba cerrar nada" porque sería "adelantarse a los acontecimientos", aunque ha especificado que eso no significa "que esté apoyando nada, sino que hay que tomar las decisiones cuando haya que tomarlas". Sobre si el PSOE andaluz seguiría apoyando a Pedro Sánchez si hubiera unas terceras elecciones, Cornejo ha recordado que entonces se entraría en un nuevo proceso en el que habría que nombrar al candidato, pero ha querido "respetar los procedimientos y tiempos".



Cornejo, que desconoce cuándo será el comité federal, ha dicho que "no hay la menor duda" de que se tendrá que convocar para "analizar la situación en el momento que corresponda y cuando la dirección lo entienda". Los socialistas andaluces consideran "una barbaridad" que haya unas terceras elecciones, por lo que abogan por la "reflexión y el análisis", ha dicho Cornejo. Ha opinado que habría que replantearse este asunto mediante mecanismos electorales para hablar de una segunda vuelta, aunque eso no se podría llevar a cabo ya para esos posibles próximos comicios.