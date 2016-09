"Hay pruebas que pueden generar dudas sobre unas relaciones consentidas".

La letrada Carmen Sala, abogada de dos de los cinco acusados de una violación en grupo durante los pasados Sanfermines, ha confiado este viernes en la existencia de pruebas "que pueden generar", en su opinión, "una duda razonable sobre unas relaciones consentidas".



Sala ha hecho estas declaraciones a los medios de comunicación a la puerta del Palacio de Justicia a las nueve de la mañana, una hora antes de la señalada por el titular de Instrucción número 4 para tomar declaración a los cinco arrestados por videoconferencia, cada uno desde la cárcel en la que está ingresado.



En la toma de declaraciones está previsto que estén presentes también el abogado de la víctima y los de las acusaciones que ejercen el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona.



La letrada ha recordado que el caso está "en fase de instrucción y todavía con muchas pruebas por llegar" y ha subrayado que "lo importante es que se sepa la verdad, lo que ha ocurrido realmente y eso se verá en el juicio", por lo que ha criticado "que se esté prejuzgando y dando por consumados unos hechos".



Sala ha señalado que "por razones técnicas" la declaración de los procesados no se ha podido celebrar antes desde que en julio se solicitara un aplazamiento, una petición que estuvo motivada por el estado en el que se encontraban los detenidos cuando pasaron a disposición judicial 48 horas después de haber sido arrestados, "sin dormir, cuatro de ellos con una crisis de ansiedad por la que tuvieron que pasar por urgencias". "No estaban en condiciones, no podían expresarse, ni declarar", ha aseverado al respecto.



Ha asegurado que "obviamente" solicitará la libertad de sus patrocinados aunque no sabe si ahora o cuando lleguen algunas pruebas de las que no ha querido dar ningún tipo de información por respeto al procedimiento y porque "está en juego la libertad y la intimidad sexual de las personas y sobre todo la vida de cinco chavales de 23 años".