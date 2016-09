La propuesta de Pedro Sánchez noquea a Pablo Iglesias

Pleno de investidura sin investidura y con anuncio sorpresa. Pedro Sánchez acaparó toda la atención en la última sesión de investidura y descolocó a la mayoría de diputados. Mientras en la bancada azul se las prometían felices visiblemente confiados en el ‘impass’ hasta el 25 de septiembre, el líder socialista preparaba la bomba termonuclear. La soltó en el último párrafo de su discurso que no necesitó leer. Sin haberse encomendado a barones o antiguos líderes del partido, al menos públicamente, anunció su disposición al pacto de “las fuerzas del cambio” para ofrecer una “solución” de la que, dice, formará parte el PSOE. Avisó a navegantes, pero no a diputados ya que algunos parecían tener aprendido el discurso y no pudieron ajustarse a lo escuchado. Visiblemente enfadado, el líder de Podemos empezó con Mariano Rajoy recalcándole su fracaso anunciado y continuó con Sánchez atacando al PSOE. “Quieren que se repitan las elecciones hasta que el resultado les guste. Quieren despertarse en 2013 como si nada hubiera ocurrido. No va a ocurrir”, ha asegurado Pablo Iglesias. Y continuó su intervención sin hacer mención a la propuesta de Sánchez.

En su turno, Albert Rivera, líder de Ciudadanos, caldeó aún más el debate y advirtió, antes de la votación, que en el futuro no volverá participar en el “teatro” de una “investidura fallida”. Es más, ha exigido al PP que busque un candidato “viable”, cuestionando así la candidatura de Rajoy a pesar de haber sellado el pacto hace apenas una semana. De hecho, tal y como se esperaba, la votación ha resultado fallida y Rajoy ha cosechado su segunda derrota parlamentaria. No ha conseguido la confianza de la Cámara. Un total de 180 'noes' han tumbado a Rajoy. Es el primer presidente de la democracia que se presenta en el Congreso a la investidura para su reelección y es rechazado.

La "solución" de Pedro Sánchez

Sin embargo, ahora queda la materialización de la propuesta del líder del PSOE. Es decir, el nuevo pulso de Sánchez con los líderes de su partido, la vieja guardia y los pesos pesados de la opinión pública. Aunque parece haber superado las 'pruebas de estrés' para demostrar su viabilidad -o su supervivencia política inmediata-, ahora se enfrenta a una tarea compleja: convencer a los barones de su estrategia.

Si cumple con su propuesta no podrá ser acusado de bloqueo. De hecho, ese gesto de perfil que ha dejado en la tribuna, entre sonrisa y mueca de displicencia, parece anunciar que está dispuesto a dar todas las batallas. Su mensaje ha sido claro. “Todos y cada uno de los diputados y diputadas que conformamos todos los grupos parlamentarios que representamos a las fuerzas políticas del cambio del pasado 26 de junio la responsabilidad que tenemos es la de ofrecer una solución a este país, al atasco político en el que lo ha introducido Mariano Rajoy. Que no les quepa dudas señorías, si actuamos todos con altura de miras y con generosidad, estoy convencido de que encontraremos solución”. Pero no lo tiene fácil.

Fuentes socialistas explican que a Sánchez le sienta mal la presión, sobre todo la de su propio partido. “Se ha convertido en una persona más desconfiada, menos cercana”, cuentan. De hecho, explican que incluso desoye los consejos de sus compañeros. “Parece que solo él sabe lo que tiene que hacer, o al menos así responde”, añaden. A esta situación se suma el complicado calendario político que le espera al PSOE las próximas semanas: comicios y Comité Federal. Los socialistas no esperan buenos resultados ni en las elecciones vascas ni gallegas. En Galicia podrían pasar a ser tercera fuerza política mientras que en Euskadi el descalabro puede colocarlos en la quinta fuerza política, tal y como indican las encuestas. Ahora solo falta esperar al cumplimiento de los plazos para ir despejando las incógnitas.