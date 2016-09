La presidenta andaluza defiende a Chaves y Griñán

La presidenta andaluza, Susana Díaz, ha reiterado hoy su convencimiento de la honradez de sus antecesores Manuel Chaves y José Antonio Griñán, imputados en el caso de los ERE, y ha pedido que la Justicia "actúe lo antes posible" en este caso.



Díaz ha valorado, a preguntas de los periodistas que "tanto Chaves como Griñán asumieron responsabilidades políticas, dejaron su escaño y abandonaron el partido", decisiones que otros políticos imputados no han tomado, en alusión a la ex alcaldesa de Valencia Rita Barberá.



"Con todo el respeto que le tengo a la Justicia creo firmemente en la honradez y en la honestidad tanto de Pepe Griñán como de Manolo Chaves, a quienes no se les ha acusado de beneficiarse personalmente; espero y deseo que cuanto antes paguen y lo hagan bien aquellos que se beneficiaron de un hecho que evidentemente nos abochorna a todos", ha añadido.



La presidenta andaluza, quien ha participado hoy en un acto del sector aeronáutico andaluz, ha revelado que ha hablado con sus antecesores "en las últimas horas" y ha negado haber guardado silencio tras haber sido imputados por el fiscal, y ha asegurado que se ha referido a ello hoy en su primer acto público.



"Espero que la Justicia sea implacable con los que verdaderamente lo hicieron (el fraude de los ERE), y que son los responsables de un hecho que nos abochorna", ha añadido.