El PP ve a Rajoy con ánimo de enfrentarse a una tercera legislatura

Hace sólo dos meses que arrancó la segunda legislatura de Mariano Rajoy; le costó casi un año conseguir ser investido, pese a haber sido el candidato más votado durante dos elecciones consecutivas; y aún le queda un importante escollo que superar si quiere seguir gobernando durante el próximo año: aprobar los presupuestos. Sin embargo, en su partido le ven mejor que nunca. Con un Congreso Nacional a la vuelta de la esquina que volverá a ratificarlo como indiscutible líder conservador y con “ánimo” de encarar una tercera legislatura dentro de cuatro años.

Es más, no habrá ningún impedimento para que así sea, si así lo decide él. Es más, su acuerdo de investidura con Ciudadanos, en lo que a la limitación de mandatos respecta, no se lo impide. De hecho, así lo ha confirmado este martes el vicesecretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas. Según ha explicado el diputado naranja, su acuerdo con el PP no impide que Rajoy continúe indefinidamente como presidente porque la modificación legal que se llevará a cabo en cumplimiento de su pacto no sería “retroactiva”. Es decir, podrá ser presidente durante 12 años o más. Hasta que su partido y los votantes quieran.

Ciudadanos y PP pactaron antes de la investidura de Rajoy “establecer” el compromiso de que “quien haya ostentado durante ocho años consecutivos el cargo de presidente del Gobierno no opte a la reelección”. Para ello, la formación naranja impulsará en el Congreso de los Diputados una reforma de la Ley de Gobierno, aunque ya ha aclarado que nada de lo que se decida afectará al actual mandatario. Por ello, la continuidad de Rajoy al frente del Ejecutivo dependerá de él mismo (que quiera seguir presentándose), de su partido (que se lo permita), y de los ciudadanos (que le voten). No habrá ninguna ley que se lo impida.

Y por el momento, las tres variables parecen apuntar en esa dirección. “Dios dirá”, respondía el líder ‘popular’ a la pregunta que se le hacía este martes en Galicia a este respecto. Rajoy aún no ha descartado la posibilidad de volverse a presentar a unas nuevas elecciones. De hecho, fuentes ‘populares’ consultadas por Estrella Digital aseguran que lo que se desprende de las conversaciones mantenidas con él sobre este asunto es que Rajoy parece dispuesto. El líder del PP se reunió a principios de octubre con los miembros del Grupo ‘popular’ en el Senado y muchos bromearon con la posibilidad de que Rajoy gobernara incluso más que Felipe González, que residió durante 14 años en La Moncloa. “Se le ve muy animado”, deslizan las mismas fuentes.

Tanto es así, que incluso el vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez Maíllo, ha reconocido en una entrevista en La Razón que ve a Rajoy gobernando doce años. “Es el valor más importante del partido”, ha asegurado el expresidente de la Diputación de Zamora. Es más, en la ponencia de estatutos, coordinada por el propio Maíllo, y que el PP llevará al Congreso Nacional, no prevé establecer límites a los mandatos.

Una medida que durante la ‘era Aznar’, sin embargo, sí sonó con fuerza. En junio de 1994, en plena campaña de las elecciones europeas y cuando era jefe de la oposición, Aznar anunció públicamente que si llegaba a ser presidente del Gobierno sólo se presentaría una vez a la reelección. Cumplió con ello. Y durante los primeros años del mandato de Rajoy también se rumoreó internamente con la posibilidad de que él siguiera esa estela. Sin embargo, el actual líder del PP nunca ha hecho una promesa en este sentido. "Vamos a ver si somos capaces entre todos de construir y luego Dios dirá", ha zanjado Rajoy desde Pontevedra, donde está pasando las vacaciones navideñas.

El control absoluto de Rajoy en el PP

Es evidente que el líder conservador aún no quiere dar ninguna pista sobre su futuro, y menos ahora, que después de la renuncia de José María Aznar a la presidencia de honor del PP, ha conseguido el control absoluto del partido. Hace sólo un año, cuando logró unos resultados electorales que el partido no registraba desde los años 80, el debate sobre su sucesión se volvió ensordecedor. Hoy, ya nadie se atreve a abrir este melón, que quedará enterrado durante una larga temporada a partir del próximo congreso de febrero.

Rajoy volverá a ser reelegido presidente del PP al menos durante los próximos cuatro años. De hecho, los ‘populares’ han incluido en la ponencia de estatutos que los congresos nacionales, a partir de ahora, no se celebrarán cada tres años, sino cada cuatro, un plazo que además se podrá ajustar de manera excepcional si coincide con procesos electorales.

Esto no sólo significa que Rajoy volverá a ser candidato del PP en un hipotético adelanto electoral si finalmente no consigue aprobar los Presupuestos Generales del Estado para 2017, sino que también lo podrá ser si cumple con los cuatro años de mandato. Las próximas elecciones generales, si todo va bien, serán en 2020, mientras que el próximo congreso nacional no tendrá que celebrarse hasta el 2021. Ni la ley, ni los plazos internos de su partido se lo impedirán. Sólo su voluntad interferirá en su futuro político, y los suyos le "ven preparado y con ganas" para continuar.