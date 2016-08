PP: "La única opción para el desbloqueo pasa por el PSOE"

El vicesecretario de Organización y Electoral del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha asegurado este lunes que "la única opción para el desbloqueo en España pasa por el PSOE y Pedro Sánchez".



Martínez-Maillo, en declaraciones a Antena 3, ha resaltado que el acuerdo del PP con Ciudadanos y Coalición Canaria es "la demostración de que con el diálogo y con el acuerdo" se puede avanzar en beneficio del interés general de los españoles.



Ante la investidura de Rajoy, ha reconocido que se necesitan los votos del PSOE y en este sentido "igual que lo hacemos con Ciudadanos y CC estamos deseando sentarnos a negociar con el PSOE de tú a tú y ver en qué somos capaces de ponernos de acuerdo".



Sobre la reunión de este lunes de Rajoy con Sánchez, Martínez-Maillo ha dicho que el líder socialista "no puede decir simplemente no, tiene que decirle a los ciudadanos cuál es su planteamiento. Si no quiere terceras elecciones, si no quiere fomentar esa alternativa que sería malísima para España y no quiere un Gobierno del PP, ¿qué quiere el señor Sánchez? ¿Qué es lo que busca?".



En este sentido ha recalcado que "a Pedro Sánchez no sólo le vamos a pedir responsabilidad y que reconsidere su posición sino que diga a los españoles cuál es su alternativa".



"El PSOE está en el rincón diciendo no, no y no y no le ofrece una alternativa a los españoles", ha concluido Martínez-Maillo.