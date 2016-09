El PP del Senado dará "un tiempo prudencial" a Barberá para comunicar su baja

La dirección del grupo popular en el Senado dará "un tiempo prudencial" a la senadora Rita Barberá para que comunique su renuncia a la disciplina del partido en la Cámara Alta, iniciativa que hoy no ha tomado la exalcaldesa.



Fuentes de la dirección del Partido Popular en el Senado han confirmado a Efe que durante la jornada de hoy Barberá no se ha dirigido a ninguna de sus instancias para trasladar que se da de baja, consecuencia de la pérdida de militancia decidida ayer tras conversaciones de la dirección nacional de los populares con ellas misma.



Indican las fuentes que el procedimiento habitual en estos casos es que el titular del acta, en este caso de senadora, informe en un escrito sobre su renuncia a la pertenencia a un grupo, y al mismo tiempo, su solicitud de adscripción al Mixto.



No concretan dichas fuentes cuál es ese tiempo prudencia, pero estiman que será la semana que viene cuando la comunicación de Barberá se formalice.



Una vez hecho el trámite, Barberá pasará a ser a todos los efectos integrante del Grupo Mixto, pero sin pertenecer a ningún partido.



Ello supone que si asiste a los plenos, ocupará un escaño en la fila reservada a los miembros de dicho grupo, que en esta nueva legislatura forman tres senadores de Ciudadanos, uno de UPN, otro de Coalición Canaria, otro de Foro Asturias y dos de Compromís, uno de los partidos más críticos con la exalcaldesa.



La situación en la que ha quedado Barberá recuerda mucho a la del exdiputado del PP por Segovia Pedro Gómez de la Serna, pues tras una denuncia de la Fiscalía sobre su actividad privada de asesoramiento a empresas, el partido le pidió que abandonara el acta del Congreso.



Al igual que la exalcadesa valenciana, Gómez de la Serna causó baja en el PP, pero no renunció al escaño, por lo que pasó al Grupo Mixto.