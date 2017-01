El PP recuerda que será Rajoy el que decida la continuidad de Cospedal

El Partido Popular se desvincula de la decisión de mantener o no a María Dolores de Cospedal al frente de la Secretaría General. “Es a Rajoy a quien le corresponde decidir quién va a continuar en su equipo, y no puedo avanzar qué es lo que va a hacer María Dolores", ha aclarado este martes el vicesecretario de Comunicación, Pablo Casado, durante la presentación en Elche (Alicante) de las líneas básicas de la Ponencia "Europa y nuestro papel en el mundo".

Y efectivamente así es. Los ‘populares’ elegirán a Mariano Rajoy como nuevo presidente de la formación, puesto que es el único candidato, y él tiene la competencia exclusiva de elegir a su propio equipo de dirección. El resto del partido no tendrá nada más que añadir, si el próximo mes de febrero, durante el Congreso Nacional, Rajoy decide que Cospedal compagine el ‘número dos’ de la formación con el Ministerio de Defensa.

Una situación que no acaba de convencer a una buena parte del partido, que cree que la secretaría general es “un puesto realmente importante al que se le debería dedicar todo el tiempo posible”. No obstante, la dirección del partido al completo ha salido en los últimos días en defensa de Cospedal. Este lunes el presidente, Mariano Rajoy, y este martes el portavoz de la formación. "Coincido con Rajoy en que tiene una capacidad acreditada para una función o varias”, ha insistido Casado.

El vicesecretario de Comunicación también ha manifestado que es "una excelente secretaria general del partido" y que ha desempeñado una gran labor "en momentos muy complicados". "Espero que siga muy cerca del partido" porque "ha hecho una labor excepcional y espero que la siga haciendo", ha deseado antes de volver a incidir en que "ella ha demostrado" que puede compatibilizar la labor en un ejecutivo y en el partido, "y lo puede seguir haciendo desde el Gobierno de la Nación también".

No obstante, Casado ha asegurado que el Congreso Nacional del PP no se centrará en las personas y sus cargos. “Mientras otros están mirándose al ombligo y tienen disputas internas sobre lo que les importa a ellos y no a los españoles. Vamos a hablar de proyecto, no de personas. De estas ponencias saldrán los próximos programas electorales”. El ‘popular’ ha insistido en que el PP quiere preocuparse por los problemas reales de la gente. “Para eso es clave llevar a cabo una correcta y exitosa política internacional”, ha zanjado.