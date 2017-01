El PP pide responsabilidad al PNV para apoyar los presupuestos del Estado

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, considera que el PNV, como "partido de Gobierno", "tiene que actuar con responsabilidad" ya que "todo el mundo tiene interés" en que se aprueben los presupuestos del Estado, "también el PNV".



Alonso reconoce en una entrevista concedida a Efe que el PP ha iniciado con el PNV "una senda distinta de diálogo" y "una nueva relación" en esta legislatura que ya ha permitido acuerdos como aprobar el techo de gasto y "rebajar la tensión de los conflictos en los tribunales" entre los Gobiernos central y vasco.



"Pero las cosas no ocurren de la noche a la mañana. Creo que tenemos intereses comunes y pienso que lo que hay que hacer es traducir esos intereses en acuerdos políticos", subraya. Para afianzar esa nueva etapa de relación, el líder del PP vasco cree que el PNV "necesita tiempo" y está convencido de que el propio lehendakari, Iñigo Urkullu, y su equipo "consideran que ha sido un error no acudir a la Conferencia de Presidentes" autonómicos "porque de hecho van a participar en los órganos que nacen de ella".



"Tienen que comprender que el hecho de tener relaciones bilaterales, como con el Cupo, que otros no tienen, no excluye ir a reuniones donde participa más gente, porque no tiene ningún sentido", recalca Alfonso Alonso. El presidente de los populares vascos tiene claro que "excluirse de una reunión perjudica al que no va" y más "cuando se van a tratar cuestiones importantes. "Ellos lo saben y me parece que ya están girando", añade.

A pesar de esa ausencia, insiste en que el PP tiene disposición de "llegar a acuerdos" con el PNV y, aunque sería necesaria la concurrencia de otros partidos -como Ciudadanos y Coalición Canaria- para superar al menos el trámite de las enmiendas a la totalidad a los presupuestos, Alonso recalca que el partido que dirige Andoni Ortuzar "es importante", sin olvidar el "dialogo que se pueda dar con el PSOE o con otros grandes grupos" de la Cámara.



El PNV exige en esa negociación tener diálogo directo con Rajoy pero para Alonso éste "no es un problema de interlocución". "Ahora hay interlocutores que están muy activos, tanto en el País Vasco como en el Gobierno de España", hay relaciones bilaterales históricas "muy asentadas" y el propio presidente del Gobierno, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y los portavoces parlamentarios de ambos partidos están "involucrados", sostiene.

Presupuestos vascos



En cuanto a los presupuestos vascos, el líder del PP vasco aprecia "un cambio en el discurso del lehendakari", a quien ve mucho "más pragmático y realista", lo que podría permitir "llegar a acuerdos con el PP".

Como el Gobierno Vasco de coalición PNV-PSE está a falta de un voto para lograr la mayoría, el PP se la ofrece, aunque Urkullu debe elegir si prefiere a los populares, a Podemos o a EH Bildu. Alonso advierte sin embargo de que no da "lo mismo pactar con el PP que con Bildu. Son dos proyectos que se excluyen".



De cara al Congreso Nacional de su partido, Alonso dice desconocer si María Dolores de Cospedal seguirá al frente de la Secretaría General y añade que él "no está en esa carrera" ya que está centrado en su trabajo en Euskadi y en afrontar el Congreso Regional del PP vasco que se celebrará los días 18 y 19 de marzo, en el que se presenta a la reelección.



Tras los cambios en Álava, quiere incorporar a otras personas que "conecten con generaciones y sensibilidades distintas" para "actualizar el proyecto" de su partido.