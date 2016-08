El PP permitirá que la próxima campaña electoral se acorte una semana

Parece quedarle poco recorrido a la estrategia del Partido Popular de intentar presionar al líder socialista, Pedro Sánchez, con una tercera convocatoria electoral el día de Navidad. PSOE, Podemos y Ciudadanos ya han mostrado su disposición a reformar la ley electoral y reducir la campaña electoral de dos a una semana, de forma que si finalmente no se forma gobierno y hay que volver a acudir a la urnas, en vez de hacerlo el día de Navidad, se haga una semana antes, el 18 de diciembre. Y los ‘populares’ parecen dispuestos a facilitar este cambio en la legislación.

Los partidos liderados por Sánchez, Iglesias y Rivera sumarían una mayoría suficiente (188 escaños) en el Congreso para iniciar la tramitación, pero no para aprobarla definitivamente. El PP lo podría bloquear con su mayoría absoluta en el Senado. Aunque no parece probable que esto ocurra. Fuentes gubernamentales aseguran que tanto en el Gobierno como en el PP siempre han estado a favor de reducir la duración de las campañas electorales. De hecho, el propio ministro de Justicia, Rafael Catalá, aseguró el pasado abril que sería “una buena noticia”. Una opinión que, aseguran en La Moncloa, aún mantienen.

Ahora bien, no están dispuestos a participar públicamente en este debate por el momento. Las fuentes gubernamentales consultadas consideran que es una “falta de respeto” a los ciudadanos no haberse producido aún el primer debate de investidura para formar gobierno y que el resto de partidos ya estén pensando en cómo reformar la ley para que las terceras elecciones no caigan el mismo día de Navidad. “A nosotros acortar los plazos no nos parece mal”, insisten desde el Gobierno. “No estamos para fastidiar a la gente”, rematan las mismas fuentes, en referencia a ir a votar el 25D.

La propuesta socialista se trata de una proposición de ley que consistiría en cambiar el artículo 51 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General para reducir de 15 a siete días la campaña electoral. En La Moncloa advierten de que la tramitación debe de hacerse en los próximos dos meses. Y el PSOE ya ha informado de que la registrará a principios de septiembre. “Esto significa que en los próximos meses se pueden producir negociaciones paralelas para formar gobierno y para cambiar la ley electoral y evitar que las terceras elecciones se puedan producir el día de Navidad. Muy curioso”, apostillan desde La Moncloa.

Fuentes gubernamentales aseguran que el Ejecutivo “estudiará” todas las iniciativas que propongan el resto de partidos. Una opción sería acortar los plazos que marca la Constitución (dos meses para disolver las Cortes), pero para ello ya habría que reformar la Carta Magna. Otra posibilidad sería acortar el plazo de 54 días entre la disolución de las Cortes y las nuevas elecciones que establece la ley electoral y que la Constitución permitiría reducir en 24 días. Eso sí, esto obligaría a acortar los plazos de la presentación de candidaturas. Así que, todo parece indicar que la vía “menos complicada” sería la de una reforma exprés de la ley electoral que reduzca a la mitad la campaña electoral y es la que podría aprobarse en las próximas semanas.

El Gobierno vuelve a presionar al PSOE

Ahora bien, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha insistido este viernes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de que la mejor manera de evitar que la gente tenga que ir a votar el 25 de diciembre es que no “las haya”. “Lo que debemos de pensar ahora es en formar gobierno”, ha zanjado la portavoz gubernamental, convencida de que unas terceras elecciones serían “inexplicables” y “son un peligro para el sistema”. “En Europa no se han celebrado nuevas elecciones por la incapacidad de los parlamentos de elegir a un presidente del Gobierno desde la Segunda Guerra Mundial. Ya fueron una anomalía las elecciones del 26J, así que unas terceras en apenas un año... si alguien las quiere las tendrá que explicar. Pero es evidente que dañan la confianza de los ciudadanos en sus representantes”, ha advertido Santamaría.

Santamaría ha vuelto a utilizar la Mesa del Gobierno para presionar al Partido Socialista de cara al debate de investidura de la semana que viene. En esta ocasión no tanto con una tercera convocatoria el día de Navidad, que cada vez parece más descartado por todas las formaciones (incluido el PP), sino que ahora el PSOE, a juicio de los ‘populares’, tendría la culpa de algo peor que de ir a votar el 25D: acabar con el sistema. Los nervios están a flor de piel. En La Moncloa se encogen de hombros cuando de puertas para adentro se pregunta si existe alguna esperanza en que el PSOE cambie de opinión la próxima semana y ceda al menos las 11 abstenciones que necesita Rajoy para ser investido.

La vicepresidenta ni siquiera ha querido pronunciarse este viernes sobre la posibilidad de que Rajoy, si falla ahora, lo vuelva a intentar de nuevo tras las elecciones vascas y catalanas. El discurso oficial es reiterativo: “El PP hará todo lo que esté en su mano para que el Gobierno se forme ya. España lo necesita urgentemente”. Aún no tiene los apoyos necesarios y sabe que es “muy complicado” que los pueda obtener la semana que viene.