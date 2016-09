El PP espera un trasvase de más de medio millón de votos de izquierda a derecha

El Partido Popular está convencido de que si las elecciones vascas no despejan el escenario político habrá elecciones en diciembre. No serán el 25, pero sí el 18, tras la presión social. Y que estas serán las definitiva puesto que los datos que hoy manejan en el partido ya darían la mayoría absoluta a la suma PP y Ciudadanos. De hecho, los ‘populares’ calculan que habrá un trasvase de votos de entre 500.000 y 700.000 votos de la izquierda a la derecha, que serán determinantes para desequilibrar la balanza. Los números que manejan: 150-152 (PP), 85-87 (PSOE), 60-65 (Podemos) y 25-30 (Ciudadanos).

De cumplirse estas cifras, el Partido Popular y Ciudadanos ya tendrían la mayoría absoluta al alcance de la mano. Mariano Rajoy podría gobernar y Albert Rivera convertirse, esta vez sí, en un partido decisivo, cuyos escaños, solos, ya serían suficientes para formar gobierno, no como en estas últimas dos legislaturas. Según estos resultados, el PSOE se mantendría o subiría “un poco” respecto al 26J, aunque no lograría los resultados, ya malos, que obtuvo el 20 de diciembre. Y quien más perdería, según los datos de los ‘populares’, sería la formación de Pablo Iglesias. “Podemos perdería votos en favor del PSOE, el PSOE también lo hará en favor de Ciudadanos, y algún voto socialista se irá a nosotros. Por eso, los socialistas no se moverán mucho. Y luego nosotros también recuperaremos una buena parte de los que se fueron a Ciudadanos”, analizan fuentes ‘populares’.

Según las fuentes consultadas, estos movimientos serán determinantes ya para poder formar gobierno sin necesidad de que tres partidos o más entren en la ecuación. “El PP podría gobernar sin necesidad del PSOE que inmediatamente pasaría a la oposición con Podemos más desinflado que en estas últimas dos últimas legislaturas y con menos posibilidad de hacerle sombra”, analizan en el PP, que creen que ese es el objetivo final de la estrategia que Pedro Sánchez ha puesto en marcha: devolver la pelota al tejado primero de Podemos y luego del PP. “Sánchez tiene que evitar por todos los medios que la opinión pública crea que él es el culpable de una nueva convocatoria electoral”, advierten desde el PP.

El secretario general del PSOE ya ha iniciado una ronda de contactos con todas las fuerzas políticas, excepto Bildu, para explorar las opciones que tiene de formar una alternativa a Rajoy. Aunque el propio Sánchez ya se ha ocupado de aclarar que estas conversaciones no significan que él vaya a presentar una candidatura. Y menos aún si es para fracasar de nuevo. Sus principales interlocutores volverán a ser Ciudadanos y Podemos, con los que las negociaciones no fraguaron hace seis meses. También hablará con los nacionalistas e independentistas, a sabiendas de que el Comité Federal del PSOE no permitirá una alianza con ellos.

Y este martes ya lo ha hecho con Mariano Rajoy. La conversación ha durado 10 minutos. Y no ha habido ninguna sorpresa, como era previsible. Pedro Sánchez ha vuelto a transmitir a Mariano Rajoy su negativa a facilitar su investidura; y el líder ‘popular’ ha vuelto a poner sobre la mesa la ‘gran coalición’.

El PSOE traslada a Podemos y Ciudadanos la presión

Tampoco se esperan muchas sorpresas cuando Sánchez descuelgue el teléfono para hablar con Pablo Iglesias, con el que se supone que habla habitualmente, y con Albert Rivera, que acaba de firmar un acuerdo de investidura con Mariano Rajoy, y que éste espera reeditar en próximas fechas. Ciudadanos ya lo ha calificado de “muy difícil” y Podemos de “castillos en el aire”. Aunque Sánchez espera con este movimiento volver a dejar claro que si no hay un “gobierno del cambio” no es porque él no lo haya intentado.

De hecho, esta presión es la que espera que pueda mover las posiciones de Podemos y Ciudadanos sobre formar parte del mismo acuerdo de investidura. Sánchez quiere volver a apelar a la animadversión al Partido Popular, y más después de conocerse la polémica elección del Gobierno de colocar a José Manuel Soria como director ejecutivo del Banco Mundial, al que el exministro, dimitido hace tres meses por su implicación en los ‘papeles de Panamá’, ha renunciado después de cuatro días de un fuerte presión interna, externa e internacional a esta designación. Pero esa fue la misma estrategia que utilizó en la pasada legislatura y tampoco le funcionó.

Si esta opción no fraguara y Sanchez no tuviera opción de construir una alternativa a Rajoy, después de las elecciones vascas y gallegas del 25 de septiembre, el PSOE tendría que volver a analizar su posición: insistir en el “no” a Rajoy, y probablemente el último escándalo de Soria lo avale, o añadir más presión a los ‘populares’, y por si hubiera alguna duda de quién es el culpable de una tercera convocatoria electoral, pedir la ‘cabeza’ de Mariano Rajoy para empezar a negociar, tal y como temen en el PP, y varios socialistas destacados (Felipe González o Susana Díaz) ya han puesto sobre la mesa.